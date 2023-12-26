Общество Контроль иноагентов в России намерены спустить на региональный уровень 26 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 + Управления Минюста по регионам смогут контролировать деятельность иноагентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России хотят наделить региональные управления Минюст полномочия по контролю за деятельностью иностранных агентов. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «В положение добавлены полномочия территориальных органов Минюста России по государственному контролю за деятельностью иностранных агентов», — поясняется в документе. В пояснительной записке также отмечено, что региональные управления Минюст смогут проводить плановые мероприятия по контролю за иноагентами. Пока что, контроль осуществляется федеральным министерством. На днях Минюст РФ включил в реестр иноагентов автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. После, МВД России объявило его в розыск. В России хотят наделить региональные управления Минюст полномочия по контролю за деятельностью иностранных агентов. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «В положение добавлены полномочия территориальных органов Минюста России по государственному контролю за деятельностью иностранных агентов», — поясняется в документе. В пояснительной записке также отмечено, что региональные управления Минюст смогут проводить плановые мероприятия по контролю за иноагентами. Пока что, контроль осуществляется федеральным министерством. На днях Минюст РФ включил в реестр иноагентов автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. После, МВД России объявило его в розыск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям