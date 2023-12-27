Челябинским аграриям не хватает на посевную 75 тысяч тонн семян

Челябинские власти помогут аграриям купить зерно для посевов Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Сельхозпроизводителям Челябинской области не хватает засеять весной 2024 года 75 тысяч тонн семян. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, власти выделят средства на их приобретение.

«Семенной фонд сформирован на 69%. В наличии 167 тысяч тонн, не хватает 75 тысяч тонн. Поэтому в состав мер господдержки, по инициативе губернатора Алексея Текслера, включена поддержка приобретения семян», — рассказали в минсельхоз.

Проблема стала ясна осенью, когда из-за погодных условий аграрии не смогли вовремя начать уборку зерна. Начавшиеся дожди привели к тому, что злаки проросли. Класс зерна снизился, часть из продовольственного стала фуражным.

«Основой плюс господдержки отрасли в 2024 году это появление дополнительных субсидий на приобретение семян сельскохозяйственных культур. Помощь в поиске недостающих семян готов оказать Минсельхоз России», — отметил министр Алексей Кобылин.

В качестве субсидий аграриям на развитие сельского хозяйства и на комплексное развитие сельских территорий за 2023 год перечислили 2,5 млрд рублей. В предстоящем году поддержка региона увеличится на 456 миллионов рублей.