Челябинским аграриям не хватает на посевную 75 тысяч тонн семян

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
Челябинские власти помогут аграриям купить зерно для посевов Фото:

Сельхозпроизводителям Челябинской области не хватает засеять весной 2024 года 75 тысяч тонн семян. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, власти выделят средства на их приобретение.

«Семенной фонд сформирован на 69%. В наличии 167 тысяч тонн, не хватает 75 тысяч тонн. Поэтому в состав мер господдержки, по инициативе губернатора Алексея Текслера, включена поддержка приобретения семян», — рассказали в минсельхоз.

Проблема стала ясна осенью, когда из-за погодных условий аграрии не смогли вовремя начать уборку зерна. Начавшиеся дожди привели к тому, что злаки проросли. Класс зерна снизился, часть из продовольственного стала фуражным.

«Основой плюс господдержки отрасли в 2024 году это появление дополнительных субсидий на приобретение семян сельскохозяйственных культур. Помощь в поиске недостающих семян готов оказать Минсельхоз России», — отметил министр Алексей Кобылин.

В качестве субсидий аграриям на развитие сельского хозяйства и на комплексное развитие сельских территорий за 2023 год перечислили 2,5 млрд рублей. В предстоящем году поддержка региона увеличится на 456 миллионов рублей.

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Сельхозпроизводителям Челябинской области не хватает засеять весной 2024 года 75 тысяч тонн семян. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, власти выделят средства на их приобретение. «Семенной фонд сформирован на 69%. В наличии 167 тысяч тонн, не хватает 75 тысяч тонн. Поэтому в состав мер господдержки, по инициативе губернатора Алексея Текслера, включена поддержка приобретения семян», — рассказали в минсельхоз. Проблема стала ясна осенью, когда из-за погодных условий аграрии не смогли вовремя начать уборку зерна. Начавшиеся дожди привели к тому, что злаки проросли. Класс зерна снизился, часть из продовольственного стала фуражным. «Основой плюс господдержки отрасли в 2024 году это появление дополнительных субсидий на приобретение семян сельскохозяйственных культур. Помощь в поиске недостающих семян готов оказать Минсельхоз России», — отметил министр Алексей Кобылин. В качестве субсидий аграриям на развитие сельского хозяйства и на комплексное развитие сельских территорий за 2023 год перечислили 2,5 млрд рублей. В предстоящем году поддержка региона увеличится на 456 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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