В Челябинске на 81% вырос спрос на услуги по уборке снега

У челябинцев в конце декабря резко вырос интерес к специалистам по уборке снега

28 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали больше обращаться специалистам по уборке снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в конце декабря 2023 года интерес к услугам, связанным с уборкой снега, в целом вырос на 81%. Горожане больше всего обращались к специалистам по уборке и вывозу снега, и на 12% чаще стали искать спецтранспорт с оператором, чтоб убрать снежные покровы со своих участков, сообщили «Авито Услуги». «В Челябинске за 25 и 26 декабря интерес к услугам, связанным с уборкой снега, в целом вырос на 81% по сравнению с 23 и 24 декабря. Из-за обильного снегопада челябинцы больше всего обращались к специалистам по уборке (+38%) и вывозу снега (+57%)», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, после снегопада за два дня число специалистов по уборке снега увеличилось на 28%. Больше всего выросло число предложений по уборке (+55%) и вывозу снега (+62%). Также заметный рост предложений наблюдался у сервисов по аренде спецтехники для уборки снега (+26%). Аналитики сообщили, средняя стоимость большинства услуг по уборке снега в Челябинске начинается от 500 рублей. За вывоз снега с участка в городе специалисты берут от 1000 рублей. Стоит учитывать, что стоимость услуг может варьироваться от сложности и длительности работ. Также в ценообразовании важную роль играет размер участка и количество снега. Аренда спецтехники с оператором в среднем обойдется челябинцам от 2 тысяч 200 рублей в час. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в конце декабря 2023 года интерес к услугам, связанным с уборкой снега, в целом вырос на 81%. Горожане больше всего обращались к специалистам по уборке и вывозу снега, и на 12% чаще стали искать спецтранспорт с оператором, чтоб убрать снежные покровы со своих участков, сообщили «Авито Услуги». «В Челябинске за 25 и 26 декабря интерес к услугам, связанным с уборкой снега, в целом вырос на 81% по сравнению с 23 и 24 декабря. Из-за обильного снегопада челябинцы больше всего обращались к специалистам по уборке (+38%) и вывозу снега (+57%)», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, после снегопада за два дня число специалистов по уборке снега увеличилось на 28%. Больше всего выросло число предложений по уборке (+55%) и вывозу снега (+62%). Также заметный рост предложений наблюдался у сервисов по аренде спецтехники для уборки снега (+26%). Аналитики сообщили, средняя стоимость большинства услуг по уборке снега в Челябинске начинается от 500 рублей. За вывоз снега с участка в городе специалисты берут от 1000 рублей. Стоит учитывать, что стоимость услуг может варьироваться от сложности и длительности работ. Также в ценообразовании важную роль играет размер участка и количество снега. Аренда спецтехники с оператором в среднем обойдется челябинцам от 2 тысяч 200 рублей в час.