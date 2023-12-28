28 декабря 2023

Оборонный завод укрепит челябинскую школу двигателестроения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
В конструкторском бюро завода работает 58 выпускников ЮУрГУ Фото:

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске совместно с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ) укрепят школу двигателестроения. Как сообщили в пресс-службе предприятия, молодые кадры будут привлечены для совершенствования двигателей и разработки новых агрегатов.

«Вместе с вузом усилили подготовку студентов профильных кафедр по двигателестроению. Выпускники будут привлекаться к улучшению характеристик существующих двигателей и разработке новых. Основной продукцией предприятия являются дизельные двигатели мощностью до 1,5 тысячи лошадиных сил», — уточнили на заводе. Информация следует из пресс-релиза, который имеется у корреспондента URA.RU.

Главный конструктор по двигателестроению Максим Старунский отметил, что 58 сотрудников учились в ЮУрГУ. В 2023 году ЧТЗ трудоустроил пять выпускников, двух студентов третьего и четвертого курсов после успешного прохождения летней практики. Уровень зарплаты сотрудника конструкторского бюро превысил 78 тысяч рублей. Целевой договор с предприятием студенты могут заключать после окончания третьего курса.

В декабре ЮУрГУ выиграл бюджетный грант на проект «Сердце Урала» по созданию передовой инженерной школы. Одно из направлений предполагает ускоренную и качественную подготовку кадров на базе «ЧТЗ-Уралтрак» для развития дизельного двигателестроения для бронетанковой техники.

Подготовку инженеров завод ведет совместно с ЮУрГУ
Подготовку инженеров завод ведет совместно с ЮУрГУ
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске совместно с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ) укрепят школу двигателестроения. Как сообщили в пресс-службе предприятия, молодые кадры будут привлечены для совершенствования двигателей и разработки новых агрегатов. «Вместе с вузом усилили подготовку студентов профильных кафедр по двигателестроению. Выпускники будут привлекаться к улучшению характеристик существующих двигателей и разработке новых. Основной продукцией предприятия являются дизельные двигатели мощностью до 1,5 тысячи лошадиных сил», — уточнили на заводе. Информация следует из пресс-релиза, который имеется у корреспондента URA.RU. Главный конструктор по двигателестроению Максим Старунский отметил, что 58 сотрудников учились в ЮУрГУ. В 2023 году ЧТЗ трудоустроил пять выпускников, двух студентов третьего и четвертого курсов после успешного прохождения летней практики. Уровень зарплаты сотрудника конструкторского бюро превысил 78 тысяч рублей. Целевой договор с предприятием студенты могут заключать после окончания третьего курса. В декабре ЮУрГУ выиграл бюджетный грант на проект «Сердце Урала» по созданию передовой инженерной школы. Одно из направлений предполагает ускоренную и качественную подготовку кадров на базе «ЧТЗ-Уралтрак» для развития дизельного двигателестроения для бронетанковой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...