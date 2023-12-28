Оборонный завод укрепит челябинскую школу двигателестроения. Фото

29 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В конструкторском бюро завода работает 58 выпускников ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске совместно с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ) укрепят школу двигателестроения. Как сообщили в пресс-службе предприятия, молодые кадры будут привлечены для совершенствования двигателей и разработки новых агрегатов. «Вместе с вузом усилили подготовку студентов профильных кафедр по двигателестроению. Выпускники будут привлекаться к улучшению характеристик существующих двигателей и разработке новых. Основной продукцией предприятия являются дизельные двигатели мощностью до 1,5 тысячи лошадиных сил», — уточнили на заводе. Информация следует из пресс-релиза, который имеется у корреспондента URA.RU. Главный конструктор по двигателестроению Максим Старунский отметил, что 58 сотрудников учились в ЮУрГУ. В 2023 году ЧТЗ трудоустроил пять выпускников, двух студентов третьего и четвертого курсов после успешного прохождения летней практики. Уровень зарплаты сотрудника конструкторского бюро превысил 78 тысяч рублей. Целевой договор с предприятием студенты могут заключать после окончания третьего курса. В декабре ЮУрГУ выиграл бюджетный грант на проект «Сердце Урала» по созданию передовой инженерной школы. Одно из направлений предполагает ускоренную и качественную подготовку кадров на базе «ЧТЗ-Уралтрак» для развития дизельного двигателестроения для бронетанковой техники. Подготовку инженеров завод ведет совместно с ЮУрГУ Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрак» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске совместно с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ) укрепят школу двигателестроения. Как сообщили в пресс-службе предприятия, молодые кадры будут привлечены для совершенствования двигателей и разработки новых агрегатов. «Вместе с вузом усилили подготовку студентов профильных кафедр по двигателестроению. Выпускники будут привлекаться к улучшению характеристик существующих двигателей и разработке новых. Основной продукцией предприятия являются дизельные двигатели мощностью до 1,5 тысячи лошадиных сил», — уточнили на заводе. Информация следует из пресс-релиза, который имеется у корреспондента URA.RU. Главный конструктор по двигателестроению Максим Старунский отметил, что 58 сотрудников учились в ЮУрГУ. В 2023 году ЧТЗ трудоустроил пять выпускников, двух студентов третьего и четвертого курсов после успешного прохождения летней практики. Уровень зарплаты сотрудника конструкторского бюро превысил 78 тысяч рублей. Целевой договор с предприятием студенты могут заключать после окончания третьего курса. В декабре ЮУрГУ выиграл бюджетный грант на проект «Сердце Урала» по созданию передовой инженерной школы. Одно из направлений предполагает ускоренную и качественную подготовку кадров на базе «ЧТЗ-Уралтрак» для развития дизельного двигателестроения для бронетанковой техники.