28 декабря 2023

Росстат раскрыл уровень средней зарплаты жителей Пермского края

Пермский край вошел в число лидеров по уровню зарплаты среди регионов ПФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
В среднем в 2022 году жители Прикамья получали 56,4 тысячи рублей в месяц Фото:

Среднемесячная зарплата в Пермском крае по итогам 2022 года составила 56,4 тысячи рублей. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов Приволжского федерального округа после Татарстана и Нижегородской области. Об этом говорится в отчете Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. Пермский край: 56356,4 рубля», — сообщает Росстат. Среднемесячная зарплата в Татарстане составила 59110,5 рубля, а в Нижегородской области — 57038,5 рублей.

Также Росстат раскрыл данные о заработных платах российских чиновников, в том числе госслужащих Пермского края, за 2022 год. Они оказались ниже, чем у их коллег в Татарстане и Нижегородской области. Ранее Пермьстат сообщал, что реальная зарплата жителей Прикамья в текущем году выросла на 10,4%, составив 63268 рублей. В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования.

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Среднемесячная зарплата в Пермском крае по итогам 2022 года составила 56,4 тысячи рублей. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов Приволжского федерального округа после Татарстана и Нижегородской области. Об этом говорится в отчете Росстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. Пермский край: 56356,4 рубля», — сообщает Росстат. Среднемесячная зарплата в Татарстане составила 59110,5 рубля, а в Нижегородской области — 57038,5 рублей. Также Росстат раскрыл данные о заработных платах российских чиновников, в том числе госслужащих Пермского края, за 2022 год. Они оказались ниже, чем у их коллег в Татарстане и Нижегородской области. Ранее Пермьстат сообщал, что реальная зарплата жителей Прикамья в текущем году выросла на 10,4%, составив 63268 рублей. В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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