Росстат раскрыл уровень средней зарплаты жителей Пермского края

Среднемесячная зарплата в Пермском крае по итогам 2022 года составила 56,4 тысячи рублей. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов Приволжского федерального округа после Татарстана и Нижегородской области. Об этом говорится в отчете Росстата.
«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. Пермский край: 56356,4 рубля», — сообщает Росстат. Среднемесячная зарплата в Татарстане составила 59110,5 рубля, а в Нижегородской области — 57038,5 рублей.
Также Росстат раскрыл данные о заработных платах российских чиновников, в том числе госслужащих Пермского края, за 2022 год. Они оказались ниже, чем у их коллег в Татарстане и Нижегородской области. Ранее Пермьстат сообщал, что реальная зарплата жителей Прикамья в текущем году выросла на 10,4%, составив 63268 рублей. В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.