Росстат раскрыл уровень средней зарплаты жителей Пермского края

Пермский край вошел в число лидеров по уровню зарплаты среди регионов ПФО

29 декабря 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

В среднем в 2022 году жители Прикамья получали 56,4 тысячи рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среднемесячная зарплата в Пермском крае по итогам 2022 года составила 56,4 тысячи рублей. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов Приволжского федерального округа после Татарстана и Нижегородской области. Об этом говорится в отчете Росстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. Пермский край: 56356,4 рубля», — сообщает Росстат. Среднемесячная зарплата в Татарстане составила 59110,5 рубля, а в Нижегородской области — 57038,5 рублей. Также Росстат раскрыл данные о заработных платах российских чиновников, в том числе госслужащих Пермского края, за 2022 год. Они оказались ниже, чем у их коллег в Татарстане и Нижегородской области. Ранее Пермьстат сообщал, что реальная зарплата жителей Прикамья в текущем году выросла на 10,4%, составив 63268 рублей. В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования.

Среднемесячная зарплата в Пермском крае по итогам 2022 года составила 56,4 тысячи рублей. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов Приволжского федерального округа после Татарстана и Нижегородской области. Об этом говорится в отчете Росстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. Пермский край: 56356,4 рубля», — сообщает Росстат. Среднемесячная зарплата в Татарстане составила 59110,5 рубля, а в Нижегородской области — 57038,5 рублей. Также Росстат раскрыл данные о заработных платах российских чиновников, в том числе госслужащих Пермского края, за 2022 год. Они оказались ниже, чем у их коллег в Татарстане и Нижегородской области. Ранее Пермьстат сообщал, что реальная зарплата жителей Прикамья в текущем году выросла на 10,4%, составив 63268 рублей. В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования.