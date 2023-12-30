30 декабря 2023

Россия обвинила Киев в стремлении убить как можно больше русских людей

Небензя: Киев в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Украина делает все, чтобы убить как можно больше русских, считает Василий Небензя Фото:
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Киев пытается убить как можно больше русских людей от бессилия. Об этом в ходе заседания СБ ООН заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Обстрелы населенных пунктов российских регионов свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции режима президента Украины Владимира Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — заявил Небензя на заседании ООН, которое транслировалось на официальном сайте организации. Он назвал спланированным актом терроризма удар Вооруженных сил Украины по Белгороду.

Удар ВСУ по Белгороду произошел 30 декабря. Из-за мощной атаки погибли 20 мирных жителя, 111 получили травмы. Россия запросила собрать заседание СБ ООН.

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Киев пытается убить как можно больше русских людей от бессилия. Об этом в ходе заседания СБ ООН заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. «Обстрелы населенных пунктов российских регионов свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции режима президента Украины Владимира Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — заявил Небензя на заседании ООН, которое транслировалось на официальном сайте организации. Он назвал спланированным актом терроризма удар Вооруженных сил Украины по Белгороду. Удар ВСУ по Белгороду произошел 30 декабря. Из-за мощной атаки погибли 20 мирных жителя, 111 получили травмы. Россия запросила собрать заседание СБ ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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