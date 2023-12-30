30 декабря 2023
29 декабря 2023

«Коммерсант»: В Перми цена за отопление в 2024 году рискует вырасти на 13,8%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозное утро в городе. Пермь, тэц, зима в городе, морозное утро, зимний рассвет, вид города сверху
В администрацию Перми поступило предложение по индексации цен на тепло Фото:

С 1 июля 2024 года в Перми может на 13,8% увеличиться цена на тепло. Предложение по индексации стоимости в мэрию направили представители компании «Т Плюс», передает «Коммерсант-Прикамье».

«Филиал „Т Плюс“, выполняющий функции единой теплоснабжающей организации Перми, направил в мэрию предложение по индексации цен на тепло с 1 июля 2024 года. По разным зонам действия теплоисточников цены могут вырасти на 12,8-13,8%», — пишет прикамское издание.

Цена за одну гигакалорию для жителей Перми, получающих тепло по распределительным сетям ПАО «Т Плюс», может вырасти с 2,2 тысячи до 2,486 тысячи рублей. Самый низкий тариф для жителей микрорайона Заостровка может достигнуть 1860,26 рубля за гигакалорию.

В департаменте ЖКХ мэрии отметили, что получили документы от теплоснабжающей компании, где прописан рост предельной цены тепловой энергии. В настоящий момент данные не проанализированы, запланированы консультации, в том числе с краевым правительством, рассказали в ведомстве.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июля 2024 года в Перми может на 13,8% увеличиться цена на тепло. Предложение по индексации стоимости в мэрию направили представители компании «Т Плюс», передает «Коммерсант-Прикамье». «Филиал „Т Плюс“, выполняющий функции единой теплоснабжающей организации Перми, направил в мэрию предложение по индексации цен на тепло с 1 июля 2024 года. По разным зонам действия теплоисточников цены могут вырасти на 12,8-13,8%», — пишет прикамское издание. Цена за одну гигакалорию для жителей Перми, получающих тепло по распределительным сетям ПАО «Т Плюс», может вырасти с 2,2 тысячи до 2,486 тысячи рублей. Самый низкий тариф для жителей микрорайона Заостровка может достигнуть 1860,26 рубля за гигакалорию. В департаменте ЖКХ мэрии отметили, что получили документы от теплоснабжающей компании, где прописан рост предельной цены тепловой энергии. В настоящий момент данные не проанализированы, запланированы консультации, в том числе с краевым правительством, рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...