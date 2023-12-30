«Коммерсант»: В Перми цена за отопление в 2024 году рискует вырасти на 13,8%

31 декабря 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

В администрацию Перми поступило предложение по индексации цен на тепло Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 1 июля 2024 года в Перми может на 13,8% увеличиться цена на тепло. Предложение по индексации стоимости в мэрию направили представители компании «Т Плюс», передает «Коммерсант-Прикамье». «Филиал „Т Плюс“, выполняющий функции единой теплоснабжающей организации Перми, направил в мэрию предложение по индексации цен на тепло с 1 июля 2024 года. По разным зонам действия теплоисточников цены могут вырасти на 12,8-13,8%», — пишет прикамское издание. Цена за одну гигакалорию для жителей Перми, получающих тепло по распределительным сетям ПАО «Т Плюс», может вырасти с 2,2 тысячи до 2,486 тысячи рублей. Самый низкий тариф для жителей микрорайона Заостровка может достигнуть 1860,26 рубля за гигакалорию. В департаменте ЖКХ мэрии отметили, что получили документы от теплоснабжающей компании, где прописан рост предельной цены тепловой энергии. В настоящий момент данные не проанализированы, запланированы консультации, в том числе с краевым правительством, рассказали в ведомстве.

С 1 июля 2024 года в Перми может на 13,8% увеличиться цена на тепло. Предложение по индексации стоимости в мэрию направили представители компании «Т Плюс», передает «Коммерсант-Прикамье». «Филиал „Т Плюс“, выполняющий функции единой теплоснабжающей организации Перми, направил в мэрию предложение по индексации цен на тепло с 1 июля 2024 года. По разным зонам действия теплоисточников цены могут вырасти на 12,8-13,8%», — пишет прикамское издание. Цена за одну гигакалорию для жителей Перми, получающих тепло по распределительным сетям ПАО «Т Плюс», может вырасти с 2,2 тысячи до 2,486 тысячи рублей. Самый низкий тариф для жителей микрорайона Заостровка может достигнуть 1860,26 рубля за гигакалорию. В департаменте ЖКХ мэрии отметили, что получили документы от теплоснабжающей компании, где прописан рост предельной цены тепловой энергии. В настоящий момент данные не проанализированы, запланированы консультации, в том числе с краевым правительством, рассказали в ведомстве.