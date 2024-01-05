Пермская ученая рассказала, что можно есть без ущерба для фигуры

Ученая ПНИПУ Кылосова: замените сладости фруктами и цукатами

05 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Ученые рекомендуют отдавать предпочтение фруктам и сложным углеводам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы сохранить фигуру и здоровье, во время новогоднего застолья рекомендуют заменять сладости цукатами, пастилой и фруктами. Также нужно употреблять сложные углеводы, которые содержатся в овощах, зелени, кашах, макаронах из твердых сортов пшеницы. Об этом URA.RU рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Инна Кылосова. «Самым правильным решением будет заменить сладости более здоровыми альтернативами. Стоит выбрать натуральные подсластители или продукты, которые придают сладость наряду с дополнительными питательными свойствами. Например, отдать предпочтение фруктам (типа манго) и ягодам вместо шоколада, поскольку они содержат дополнительно клетчатку и витамины», — отметила ученая. Она добавила, что в выпечку можно добавлять заменители сахара, такие как стевия или экстракт архата. Также важно поддерживать стабильный уровень сахара на протяжении всего дня. В этом помогут блюда, содержащие клетчатку, белки и полезные жиры (мясо, рыба, красная икра). Например, вместо кекса или сладкого мюсли-батончика можно выбрать греческий йогурт с ягодами или орехи. Ученая предупредила, что нужно быть осторожными со сладостями, на которых написано «правильные». «Они принесут вред, если употреблять их в больших количествах. Следует обратить внимание на состав пастилы: на первом месте должно стоять, например, яблочное пюре, а не сахар», — отметила Ирина Кылосова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы сохранить фигуру и здоровье, во время новогоднего застолья рекомендуют заменять сладости цукатами, пастилой и фруктами. Также нужно употреблять сложные углеводы, которые содержатся в овощах, зелени, кашах, макаронах из твердых сортов пшеницы. Об этом URA.RU рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Инна Кылосова. «Самым правильным решением будет заменить сладости более здоровыми альтернативами. Стоит выбрать натуральные подсластители или продукты, которые придают сладость наряду с дополнительными питательными свойствами. Например, отдать предпочтение фруктам (типа манго) и ягодам вместо шоколада, поскольку они содержат дополнительно клетчатку и витамины», — отметила ученая. Она добавила, что в выпечку можно добавлять заменители сахара, такие как стевия или экстракт архата. Также важно поддерживать стабильный уровень сахара на протяжении всего дня. В этом помогут блюда, содержащие клетчатку, белки и полезные жиры (мясо, рыба, красная икра). Например, вместо кекса или сладкого мюсли-батончика можно выбрать греческий йогурт с ягодами или орехи. Ученая предупредила, что нужно быть осторожными со сладостями, на которых написано «правильные». «Они принесут вред, если употреблять их в больших количествах. Следует обратить внимание на состав пастилы: на первом месте должно стоять, например, яблочное пюре, а не сахар», — отметила Ирина Кылосова.