06 января 2024
05 января 2024

В канун Рождества самосвал разрушил часть монастыря в Кунгуре в результате ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с грузовиком произошла в Кунгуре 6 января Фото:

Грузовик сломал пролет бетонного забора и въехал в келью женского монастыря в Кунгуре (Пермский край). Инцидент произошел 6 декабря, пояснили в ГУ МВД России по региону.

«В Кунгуре на перекрестке улиц Гоголя и Красной произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В районе женского монастыря водитель Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с самосвалом. В результате грузовик снес бетонный забор и врезался в здание кельи женского монастыря», — рассказали в ведомстве. Пост опубликован в местном паблике «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

В ДТП никто не пострадал. Водители отказались от оказания медпомощи. По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки был пьян. По факту происшествия проводится проверка.

На самом здании монастыря не осталось видимых повреждений, сообщают горожане
На самом здании монастыря не осталось видимых повреждений, сообщают горожане
Фото:

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Грузовик сломал пролет бетонного забора и въехал в келью женского монастыря в Кунгуре (Пермский край). Инцидент произошел 6 декабря, пояснили в ГУ МВД России по региону. «В Кунгуре на перекрестке улиц Гоголя и Красной произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В районе женского монастыря водитель Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с самосвалом. В результате грузовик снес бетонный забор и врезался в здание кельи женского монастыря», — рассказали в ведомстве. Пост опубликован в местном паблике «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». В ДТП никто не пострадал. Водители отказались от оказания медпомощи. По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки был пьян. По факту происшествия проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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