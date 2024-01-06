Грузовик сломал пролет бетонного забора и въехал в келью женского монастыря в Кунгуре (Пермский край). Инцидент произошел 6 декабря, пояснили в ГУ МВД России по региону.
«В Кунгуре на перекрестке улиц Гоголя и Красной произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В районе женского монастыря водитель Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с самосвалом. В результате грузовик снес бетонный забор и врезался в здание кельи женского монастыря», — рассказали в ведомстве. Пост опубликован в местном паблике «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».
В ДТП никто не пострадал. Водители отказались от оказания медпомощи. По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки был пьян. По факту происшествия проводится проверка.
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