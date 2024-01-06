В канун Рождества самосвал разрушил часть монастыря в Кунгуре в результате ДТП. Фото

07 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Авария с грузовиком произошла в Кунгуре 6 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грузовик сломал пролет бетонного забора и въехал в келью женского монастыря в Кунгуре (Пермский край). Инцидент произошел 6 декабря, пояснили в ГУ МВД России по региону. «В Кунгуре на перекрестке улиц Гоголя и Красной произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В районе женского монастыря водитель Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с самосвалом. В результате грузовик снес бетонный забор и врезался в здание кельи женского монастыря», — рассказали в ведомстве. Пост опубликован в местном паблике «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». В ДТП никто не пострадал. Водители отказались от оказания медпомощи. По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки был пьян. По факту происшествия проводится проверка. На самом здании монастыря не осталось видимых повреждений, сообщают горожане Фото: telegram-канал «СВИП Кунгур», https://t.me/svip_kungur

Грузовик сломал пролет бетонного забора и въехал в келью женского монастыря в Кунгуре (Пермский край). Инцидент произошел 6 декабря, пояснили в ГУ МВД России по региону. «В Кунгуре на перекрестке улиц Гоголя и Красной произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В районе женского монастыря водитель Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с самосвалом. В результате грузовик снес бетонный забор и врезался в здание кельи женского монастыря», — рассказали в ведомстве. Пост опубликован в местном паблике «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». В ДТП никто не пострадал. Водители отказались от оказания медпомощи. По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки был пьян. По факту происшествия проводится проверка.