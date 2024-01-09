Челябинцев разочаровали новогодние подарки

Superjob: Челябинцев разочаровали дешевые конфеты и сувениры на Новый год
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Новогодние подарки. Челябинск, праздник, коробка, подарок, новогодние подарки, подарки под елкой
45% недовольных хотели бы вернуть ненужные вещи в магазин Фото:

Новогодние подарки разочаровали 16% челябинцев. В основном жителям мегаполиса в качестве новогодних презентов не понравились дешевые конфеты и сувениры. 45% недовольных хотели бы вернуть ненужные вещи в магазин, сообщили 9 декабря аналитики портала Superjob.

«16% челябинцев не понравились новогодние подарки, при этом в основном их раздражают дешевые конфеты и сувениры. 45% горожан, которых разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин», — сообщается на портале Superjob.

Как отметили аналитики портала, по факту 32% опрошенных оставят разочаровавшие подарки себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 16% передарят их, 8% — выбросят, а 4% — отдадут нуждающимся.

При этом однозначно доволен новогодними подарками остался каждый второй челябинец (51%), скорее доволен каждый третий (33%). Подарки скорее не понравились 10%, однозначно не понравились еще 6%.

Если говорить о желательных подарках, то женщины чаще всего радуются любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, хорошей бытовой технике и украшениям. Мужчины — гаджетам и девайсам. В списке же неудачных новогодних презентов лидируют сувениры-символы года и дешевые сладости.

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Новогодние подарки разочаровали 16% челябинцев. В основном жителям мегаполиса в качестве новогодних презентов не понравились дешевые конфеты и сувениры. 45% недовольных хотели бы вернуть ненужные вещи в магазин, сообщили 9 декабря аналитики портала Superjob. «16% челябинцев не понравились новогодние подарки, при этом в основном их раздражают дешевые конфеты и сувениры. 45% горожан, которых разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин», — сообщается на портале Superjob. Как отметили аналитики портала, по факту 32% опрошенных оставят разочаровавшие подарки себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 16% передарят их, 8% — выбросят, а 4% — отдадут нуждающимся. При этом однозначно доволен новогодними подарками остался каждый второй челябинец (51%), скорее доволен каждый третий (33%). Подарки скорее не понравились 10%, однозначно не понравились еще 6%. Если говорить о желательных подарках, то женщины чаще всего радуются любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, хорошей бытовой технике и украшениям. Мужчины — гаджетам и девайсам. В списке же неудачных новогодних презентов лидируют сувениры-символы года и дешевые сладости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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