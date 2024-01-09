Приз станет хорошим подспорьем для семьи, купившей недавно квартиру Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Работник завода в Екатеринбурге Сергей К. выиграл миллион рублей в лотерее, но обнаружил это только спустя пять дней после тиража. Об этом мужчина рассказал в центре «Столото», куда обратился за призом.

«Когда пришло смс о выигрыше, я проглядел его. Заметил сообщение только спустя пять дней после тиража. Зашел в личный кабинет „Столото“ и увидел сумму выигрыша. Сразу позвонил супруге и объявил, что у нас появился радостный повод отпраздновать», — передают сотрудники компании слова свердловского победителя.

Сергей признался, что купил в мобильном приложении «Столото» три первых предложенных билета. Один из них и стал выигрышным. Деньги Сергей намерен потратить на приобретение мебели и бытовой техники — его семья как раз недавно купила новую квартиру.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области в новогодней лотерее 1 января в общей сложности выиграли 63 940 845 рублей. Два счастливца стали обладателями миллионов. Главный же приз — миллиард — достался жителю Тюмени.

Сергей работает лаборантом-испытателем на заводе Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

В свободное время Сергей любит рыбачить, охотиться и просто бывать на природе Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»