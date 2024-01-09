09 января 2024

Екатеринбуржец спустя 5 дней после выигрыша заметил, что стал миллионером. Фото

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Приз станет хорошим подспорьем для семьи, купившей недавно квартиру Фото:
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Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Работник завода в Екатеринбурге Сергей К. выиграл миллион рублей в лотерее, но обнаружил это только спустя пять дней после тиража. Об этом мужчина рассказал в центре «Столото», куда обратился за призом.

«Когда пришло смс о выигрыше, я проглядел его. Заметил сообщение только спустя пять дней после тиража. Зашел в личный кабинет „Столото“ и увидел сумму выигрыша. Сразу позвонил супруге и объявил, что у нас появился радостный повод отпраздновать», — передают сотрудники компании слова свердловского победителя.

Сергей признался, что купил в мобильном приложении «Столото» три первых предложенных билета. Один из них и стал выигрышным. Деньги Сергей намерен потратить на приобретение мебели и бытовой техники — его семья как раз недавно купила новую квартиру.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области в новогодней лотерее 1 января в общей сложности выиграли 63 940 845 рублей. Два счастливца стали обладателями миллионов. Главный же приз — миллиард — достался жителю Тюмени.

Сергей работает лаборантом-испытателем на заводе
Сергей работает лаборантом-испытателем на заводе
Фото:
В свободное время Сергей любит рыбачить, охотиться и просто бывать на природе
В свободное время Сергей любит рыбачить, охотиться и просто бывать на природе
Фото:
Счастливец узнал о своем везении только спустя пять дней
Счастливец узнал о своем везении только спустя пять дней
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Работник завода в Екатеринбурге Сергей К. выиграл миллион рублей в лотерее, но обнаружил это только спустя пять дней после тиража. Об этом мужчина рассказал в центре «Столото», куда обратился за призом. «Когда пришло смс о выигрыше, я проглядел его. Заметил сообщение только спустя пять дней после тиража. Зашел в личный кабинет „Столото“ и увидел сумму выигрыша. Сразу позвонил супруге и объявил, что у нас появился радостный повод отпраздновать», — передают сотрудники компании слова свердловского победителя. Сергей признался, что купил в мобильном приложении «Столото» три первых предложенных билета. Один из них и стал выигрышным. Деньги Сергей намерен потратить на приобретение мебели и бытовой техники — его семья как раз недавно купила новую квартиру. Ранее сообщалось, что жители Свердловской области в новогодней лотерее 1 января в общей сложности выиграли 63 940 845 рублей. Два счастливца стали обладателями миллионов. Главный же приз — миллиард — достался жителю Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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