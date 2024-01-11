RCD: США отправят в Финляндию оружие и танки для борьбы с Россией

11 января 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

США поставят Финляндии танки M1A1 Abrams для усиления границ НАТО и РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Соединенные Штаты поставят армии Финляндии большое количество оружия. В частности, будут отправлены танки M1A1 Abrams и истребители F-35A. Это нужно для усиления границы НАТО с Россией. Об этом сообщила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. «Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — передает американский портал RealClearDefence слова Уайт. Она добавила, что, учитывая протяженность границы страны с РФ, в Финляндию будут поставлены танки M1A1 Abrams. А также истребители пятого поколения F-35A, которые важны для НАТО из-за их разведывательных возможностей. Ранее сообщалось, что США получат доступ к 15 финским военным базам. Страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно подразумевает работу НАТО на территории Финляндии.

Соединенные Штаты поставят армии Финляндии большое количество оружия. В частности, будут отправлены танки M1A1 Abrams и истребители F-35A. Это нужно для усиления границы НАТО с Россией. Об этом сообщила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. «Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — передает американский портал RealClearDefence слова Уайт. Она добавила, что, учитывая протяженность границы страны с РФ, в Финляндию будут поставлены танки M1A1 Abrams. А также истребители пятого поколения F-35A, которые важны для НАТО из-за их разведывательных возможностей. Ранее сообщалось, что США получат доступ к 15 финским военным базам. Страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно подразумевает работу НАТО на территории Финляндии.