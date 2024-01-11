RCD: США отправят в Финляндию оружие и танки для борьбы с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
США поставят Финляндии танки M1A1 Abrams для усиления границ НАТО и РФ Фото:

Соединенные Штаты поставят армии Финляндии большое количество оружия. В частности, будут отправлены танки M1A1 Abrams и истребители F-35A. Это нужно для усиления границы НАТО с Россией. Об этом сообщила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт.

«Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — передает американский портал RealClearDefence слова Уайт. Она добавила, что, учитывая протяженность границы страны с РФ, в Финляндию будут поставлены танки M1A1 Abrams. А также истребители пятого поколения F-35A, которые важны для НАТО из-за их разведывательных возможностей.

Ранее сообщалось, что США получат доступ к 15 финским военным базам. Страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно подразумевает работу НАТО на территории Финляндии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты поставят армии Финляндии большое количество оружия. В частности, будут отправлены танки M1A1 Abrams и истребители F-35A. Это нужно для усиления границы НАТО с Россией. Об этом сообщила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. «Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — передает американский портал RealClearDefence слова Уайт. Она добавила, что, учитывая протяженность границы страны с РФ, в Финляндию будут поставлены танки M1A1 Abrams. А также истребители пятого поколения F-35A, которые важны для НАТО из-за их разведывательных возможностей. Ранее сообщалось, что США получат доступ к 15 финским военным базам. Страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно подразумевает работу НАТО на территории Финляндии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...