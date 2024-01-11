Трассы в Челябинской области вычистили до асфальта. Фото, видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
Челябинские федеральные трассы вычистили до асфальта Фото:

Снег на трассах М-5, Р-254 и А-310 в Челябинской области 11 января вычистили до дорожного покрытия. Кадрами уборки поделилась с URA.RU пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«Федеральные трассы начищены до асфальта. В порядке поддерживаем и обочины с дорожными знаками», — сообщили URA.RU в управлении.

На кадрах Упрдора видно асфальт на трассах М-5, Р-254 и А-310. Обработка дорог продолжается, тем временем другая часть подрядчиков протирает дорожные знаки, вычищает обочины и придорожные зоны.

Управление поделилось результатами очистки челябинских трасс и придорожных территорий
Управление поделилось результатами очистки челябинских трасс и придорожных территорий
После проезжей части очередь дошла до обочин и дорожных знаков
После проезжей части очередь дошла до обочин и дорожных знаков

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Снег на трассах М-5, Р-254 и А-310 в Челябинской области 11 января вычистили до дорожного покрытия. Кадрами уборки поделилась с URA.RU пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «Федеральные трассы начищены до асфальта. В порядке поддерживаем и обочины с дорожными знаками», — сообщили URA.RU в управлении. На кадрах Упрдора видно асфальт на трассах М-5, Р-254 и А-310. Обработка дорог продолжается, тем временем другая часть подрядчиков протирает дорожные знаки, вычищает обочины и придорожные зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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