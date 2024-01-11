Челябинские федеральные трассы вычистили до асфальта
Снег на трассах М-5, Р-254 и А-310 в Челябинской области 11 января вычистили до дорожного покрытия. Кадрами уборки поделилась с URA.RU пресс-служба Упрдор «Южный Урал».
«Федеральные трассы начищены до асфальта. В порядке поддерживаем и обочины с дорожными знаками», — сообщили URA.RU в управлении.
На кадрах Упрдора видно асфальт на трассах М-5, Р-254 и А-310. Обработка дорог продолжается, тем временем другая часть подрядчиков протирает дорожные знаки, вычищает обочины и придорожные зоны.
Управление поделилось результатами очистки челябинских трасс и придорожных территорий
После проезжей части очередь дошла до обочин и дорожных знаков
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