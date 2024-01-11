Челябинские федеральные трассы вычистили до асфальта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снег на трассах М-5, Р-254 и А-310 в Челябинской области 11 января вычистили до дорожного покрытия. Кадрами уборки поделилась с URA.RU пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«Федеральные трассы начищены до асфальта. В порядке поддерживаем и обочины с дорожными знаками», — сообщили URA.RU в управлении.

На кадрах Упрдора видно асфальт на трассах М-5, Р-254 и А-310. Обработка дорог продолжается, тем временем другая часть подрядчиков протирает дорожные знаки, вычищает обочины и придорожные зоны.

Управление поделилось результатами очистки челябинских трасс и придорожных территорий фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»