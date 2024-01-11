В театре ХМАО будут показывать спектакли для слепых зрителей

В Няганском ТЮЗе покажут спектакли с тифлокомментированием для слепых
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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , зрительный зал, сцена, пермский, театр, драматический
В театре юного зрителя Нягани появился тифлокомментатор для слепых зрителей Фото:

В театре юного зрителя Нягани будут регулярно показывать спектакли для слепых и слабовидящих зрителей с применением технологии тифлококомментирования. Первый такой спектакль показали в городе 10 января. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.

«В Няганском ТЮЗе появился свой тифлокомментатор. Завлит Нинель Махмурян теперь будет описывать особенным зрителям все, что творится на сцене. Накануне прошел первый спектакль с тифлокомментированием „Ночь перед Рождеством“», — говорится в сообщении, опубликованном окружным депкультом в официальном telegram-канале. Театр также планирует приобрести мобильную кабинку тифлокомментатора, чтобы гастролировать с ней по региону.

В сургутском драмтеатре также с осени 2023 года появилось оборудование для тифлокомментирования. Для слабовидящих зрителей адаптировали три спектакля из репертуара.

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В театре юного зрителя Нягани будут регулярно показывать спектакли для слепых и слабовидящих зрителей с применением технологии тифлококомментирования. Первый такой спектакль показали в городе 10 января. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО. «В Няганском ТЮЗе появился свой тифлокомментатор. Завлит Нинель Махмурян теперь будет описывать особенным зрителям все, что творится на сцене. Накануне прошел первый спектакль с тифлокомментированием „Ночь перед Рождеством“», — говорится в сообщении, опубликованном окружным депкультом в официальном telegram-канале. Театр также планирует приобрести мобильную кабинку тифлокомментатора, чтобы гастролировать с ней по региону. В сургутском драмтеатре также с осени 2023 года появилось оборудование для тифлокомментирования. Для слабовидящих зрителей адаптировали три спектакля из репертуара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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