11 января 2024

СК взялся за дело водителя, который набросился на девочку в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Следователи подключились к делу школьницы, которую обругал водитель Фото:

Следователи организовали проверку по факту избиения девочки водителем маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«В рамках проверки следователи проведут комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — пишут следователи в Telegram.

Инцидент произошел вечером 10 января на остановке в Нижнем Тагиле. Сама школьница пояснила, что водитель напал после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем мужчина якобы начал оскорблять девочку и ее подругу. Он схватил одну из несовершеннолетних и порвал ей куртку. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Делом уже занимается прокуратура.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи организовали проверку по факту избиения девочки водителем маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «В рамках проверки следователи проведут комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — пишут следователи в Telegram. Инцидент произошел вечером 10 января на остановке в Нижнем Тагиле. Сама школьница пояснила, что водитель напал после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем мужчина якобы начал оскорблять девочку и ее подругу. Он схватил одну из несовершеннолетних и порвал ей куртку. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Делом уже занимается прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...