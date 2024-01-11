СК взялся за дело водителя, который набросился на девочку в Нижнем Тагиле

Следователи организовали проверку по факту избиения девочки водителем маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
«В рамках проверки следователи проведут комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — пишут следователи в Telegram.
Инцидент произошел вечером 10 января на остановке в Нижнем Тагиле. Сама школьница пояснила, что водитель напал после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем мужчина якобы начал оскорблять девочку и ее подругу. Он схватил одну из несовершеннолетних и порвал ей куртку. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Делом уже занимается прокуратура.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.