11 января 2024

Прокуратура начала проверку о нападении водителя на ребенка в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Прокуратура проверяет всю имеющуюся информацию Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после того, как водитель маршрутки набросился с кулаками и оскорблениями на несовершеннолетнюю девочку, а затем выкинул ее из салона. Об этом URA.RU рассказали в региональном ведомстве.

«Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла на контроль проведение процессуальной проверки по заявлению несовершеннолетних о незаконных действиях водителя маршрутного автобуса. По имеющейся на данный момент информации, 10 января 2024 года в вечернее время в районе остановки „Кинотеатр Красногвардеец“ в Нижнем Тагиле водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 36, совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней», — уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Информация об инциденте появилась вечером 11 января. Как пояснила школьница, водитель напал после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель начал оскорблять девочку и ее подругу, схватил одну из несовершеннолетних и порвал ей куртку. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после того, как водитель маршрутки набросился с кулаками и оскорблениями на несовершеннолетнюю девочку, а затем выкинул ее из салона. Об этом URA.RU рассказали в региональном ведомстве. «Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла на контроль проведение процессуальной проверки по заявлению несовершеннолетних о незаконных действиях водителя маршрутного автобуса. По имеющейся на данный момент информации, 10 января 2024 года в вечернее время в районе остановки „Кинотеатр Красногвардеец“ в Нижнем Тагиле водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 36, совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней», — уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Информация об инциденте появилась вечером 11 января. Как пояснила школьница, водитель напал после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель начал оскорблять девочку и ее подругу, схватил одну из несовершеннолетних и порвал ей куртку. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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