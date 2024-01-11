Прокуратура начала проверку о нападении водителя на ребенка в Нижнем Тагиле

12 января 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверяет всю имеющуюся информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после того, как водитель маршрутки набросился с кулаками и оскорблениями на несовершеннолетнюю девочку, а затем выкинул ее из салона. Об этом URA.RU рассказали в региональном ведомстве. «Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла на контроль проведение процессуальной проверки по заявлению несовершеннолетних о незаконных действиях водителя маршрутного автобуса. По имеющейся на данный момент информации, 10 января 2024 года в вечернее время в районе остановки „Кинотеатр Красногвардеец“ в Нижнем Тагиле водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 36, совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней», — уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Информация об инциденте появилась вечером 11 января. Как пояснила школьница, водитель напал после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель начал оскорблять девочку и ее подругу, схватил одну из несовершеннолетних и порвал ей куртку. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после того, как водитель маршрутки набросился с кулаками и оскорблениями на несовершеннолетнюю девочку, а затем выкинул ее из салона. Об этом URA.RU рассказали в региональном ведомстве. «Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила взяла на контроль проведение процессуальной проверки по заявлению несовершеннолетних о незаконных действиях водителя маршрутного автобуса. По имеющейся на данный момент информации, 10 января 2024 года в вечернее время в районе остановки „Кинотеатр Красногвардеец“ в Нижнем Тагиле водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 36, совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней», — уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Информация об инциденте появилась вечером 11 января. Как пояснила школьница, водитель напал после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель начал оскорблять девочку и ее подругу, схватил одну из несовершеннолетних и порвал ей куртку. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.