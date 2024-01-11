В Нижнем Тагиле водитель напал на ребенка, выкинув его на улицу из маршрутки

11 января 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Проходящие мимо женщины спасли ребенка от водителя маршрутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на остановке «Кинотеатр „Красногвардеец“» водитель маршрутки набросился с кулаками и оскорблениями на несовершеннолетнюю девочку, после чего выкинул ее из салона общественного транспорта на улицу. Силовики уже взялись за инцидент, рассказал очевидец. «Я следовала по маршруту от ТРЦ Depo до остановки „Кинотеатр ‚Красногвардеец‘“. Неожиданно, уже на выходе водитель 36-й маршрутки набросился на несовершеннолетнюю девочку с оскорблениями и кулаками! <.> После чего со всей дури швырнул ее с лестницы маршрутки. Он [водитель] решил и дальше добивать беззащитного ребенка. Одному богу известно, чем бы это все закончилось, если бы не вмешались две проходящие мимо женщины, которые всячески пытались остановить нападавшего. По итогу, он отпустил ребенка», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По словам пострадавшей, с самого начала водитель маршрутки вел себя агрессивно, но что привело мужчину в ярость неизвестно. «[Когда я расплачивалась] с ним, у меня случайно упало несколько рублей. Он сразу же начал хамить. Я не ожидала, что он начнет распускать руки», — отметила несовершеннолетняя. Пострадавшая обратилась с заявлением в отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское». «По данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — уточнили в ведомстве. Похожий случай произошел 5 января с екатеринбуржцем Евгением Пановым и его пятилетней дочкой. Проводники поезда Приобье — Екатеринбург в -26 градусов выгнали обоих с рейса, так как у мужчины не было с собой оригинала паспорта. Свердловские власти уже обратили внимание на подобные происшествия, запретив водителям общественных транспортов высаживать детей из салона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на остановке «Кинотеатр „Красногвардеец“» водитель маршрутки набросился с кулаками и оскорблениями на несовершеннолетнюю девочку, после чего выкинул ее из салона общественного транспорта на улицу. Силовики уже взялись за инцидент, рассказал очевидец. «Я следовала по маршруту от ТРЦ Depo до остановки „Кинотеатр ‚Красногвардеец‘“. Неожиданно, уже на выходе водитель 36-й маршрутки набросился на несовершеннолетнюю девочку с оскорблениями и кулаками! <.> После чего со всей дури швырнул ее с лестницы маршрутки. Он [водитель] решил и дальше добивать беззащитного ребенка. Одному богу известно, чем бы это все закончилось, если бы не вмешались две проходящие мимо женщины, которые всячески пытались остановить нападавшего. По итогу, он отпустил ребенка», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По словам пострадавшей, с самого начала водитель маршрутки вел себя агрессивно, но что привело мужчину в ярость неизвестно. «[Когда я расплачивалась] с ним, у меня случайно упало несколько рублей. Он сразу же начал хамить. Я не ожидала, что он начнет распускать руки», — отметила несовершеннолетняя. Пострадавшая обратилась с заявлением в отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское». «По данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — уточнили в ведомстве. Похожий случай произошел 5 января с екатеринбуржцем Евгением Пановым и его пятилетней дочкой. Проводники поезда Приобье — Екатеринбург в -26 градусов выгнали обоих с рейса, так как у мужчины не было с собой оригинала паспорта. Свердловские власти уже обратили внимание на подобные происшествия, запретив водителям общественных транспортов высаживать детей из салона.