12 января 2024

В Коркино грабители разбили магазин, чтобы украсть сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые стекла остановочных комплексов. Челябинск, разбитые стекла, остановочный комплекс
Мужчины разбили дверь магазина, чтобы попасть во внутрь Фото:

В Коркино (Челябинская область) грабители разбили стеклянную дверь сетевого магазина, чтобы украсть сигареты. Мужчины попытались скрыться в Челябинске, но были задержаны, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Рано утром в дежурную часть отдела в Коркино поступило сообщение, о том, что неизвестные разбили стеклянную дверь сетевого магазина и проникли внутрь. Из помещения были похищены сигареты», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В результате розыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать в короткий срок. Ими оказались два жителя Челябинска. В момент задержания они уже ехали в автобусе в областной центр. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, добавили в полицейском главке.

В Южноуральске мигрант вынес из частного дома золото на сумму около 1,4 миллиона рублей. Как выяснили полицейские, к преступлению был причастен житель Казахстана. Вечером, пока хозяева находились в кинотеатре, он выдавил дверной замок и проник в дом. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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В Коркино (Челябинская область) грабители разбили стеклянную дверь сетевого магазина, чтобы украсть сигареты. Мужчины попытались скрыться в Челябинске, но были задержаны, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Рано утром в дежурную часть отдела в Коркино поступило сообщение, о том, что неизвестные разбили стеклянную дверь сетевого магазина и проникли внутрь. Из помещения были похищены сигареты», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате розыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать в короткий срок. Ими оказались два жителя Челябинска. В момент задержания они уже ехали в автобусе в областной центр. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, добавили в полицейском главке. В Южноуральске мигрант вынес из частного дома золото на сумму около 1,4 миллиона рублей. Как выяснили полицейские, к преступлению был причастен житель Казахстана. Вечером, пока хозяева находились в кинотеатре, он выдавил дверной замок и проник в дом. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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