В Коркино грабители разбили магазин, чтобы украсть сигареты

13 января 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Мужчины разбили дверь магазина, чтобы попасть во внутрь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Коркино (Челябинская область) грабители разбили стеклянную дверь сетевого магазина, чтобы украсть сигареты. Мужчины попытались скрыться в Челябинске, но были задержаны, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Рано утром в дежурную часть отдела в Коркино поступило сообщение, о том, что неизвестные разбили стеклянную дверь сетевого магазина и проникли внутрь. Из помещения были похищены сигареты», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате розыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать в короткий срок. Ими оказались два жителя Челябинска. В момент задержания они уже ехали в автобусе в областной центр. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, добавили в полицейском главке. В Южноуральске мигрант вынес из частного дома золото на сумму около 1,4 миллиона рублей. Как выяснили полицейские, к преступлению был причастен житель Казахстана. Вечером, пока хозяева находились в кинотеатре, он выдавил дверной замок и проник в дом. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В Коркино (Челябинская область) грабители разбили стеклянную дверь сетевого магазина, чтобы украсть сигареты. Мужчины попытались скрыться в Челябинске, но были задержаны, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Рано утром в дежурную часть отдела в Коркино поступило сообщение, о том, что неизвестные разбили стеклянную дверь сетевого магазина и проникли внутрь. Из помещения были похищены сигареты», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате розыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать в короткий срок. Ими оказались два жителя Челябинска. В момент задержания они уже ехали в автобусе в областной центр. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, добавили в полицейском главке. В Южноуральске мигрант вынес из частного дома золото на сумму около 1,4 миллиона рублей. Как выяснили полицейские, к преступлению был причастен житель Казахстана. Вечером, пока хозяева находились в кинотеатре, он выдавил дверной замок и проник в дом. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.