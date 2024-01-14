Shot: в детсаду Казани при загадочных обстоятельствах погибла двухлетняя девочка

14 января 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Девочка пошла в детский сад после ОРВИ, пишет Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Казани, в одном из детских садов, двухлетняя девочка 12 января умерла при загадочных обстоятельствах. До этого ребенок около месяца лечился от ОРВИ, пишет telegram-канал Shot. «Трагедия произошла в казанском детсаду №315 на улице Октябрьской в минувшую пятницу. Днем девочке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели вызвали скорую, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть ребенка», — передает telegram-канал. В СМИ уточнили, что с 21 декабря 2023 года до 10 января 2024 года она лечилась от ОРВИ, а после новогодних праздников малышку отправили в детсад. После осмотра тела врачи констатировали, что смерть наступила примерно час назад. Теперь полиция разбирается, добиралась ли долго скорая помощь или воспитатели поздно вызвали врачей. Также было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Виновные в смерти ребенка рискуют получить три года колонии.

В Казани, в одном из детских садов, двухлетняя девочка 12 января умерла при загадочных обстоятельствах. До этого ребенок около месяца лечился от ОРВИ, пишет telegram-канал Shot. «Трагедия произошла в казанском детсаду №315 на улице Октябрьской в минувшую пятницу. Днем девочке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели вызвали скорую, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть ребенка», — передает telegram-канал. В СМИ уточнили, что с 21 декабря 2023 года до 10 января 2024 года она лечилась от ОРВИ, а после новогодних праздников малышку отправили в детсад. После осмотра тела врачи констатировали, что смерть наступила примерно час назад. Теперь полиция разбирается, добиралась ли долго скорая помощь или воспитатели поздно вызвали врачей. Также было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Виновные в смерти ребенка рискуют получить три года колонии.