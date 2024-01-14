Подозреваемому в убийстве пермского бизнесмена Лукова продлили арест

15 января 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

В убийстве подозревают бывшего партнера Лукова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский районный суд города Перми продлил арест подозреваемому в убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова. Он будет находиться под стражей еще три месяца. «Арест продлен до 5 апреля», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на Свердловский районный суд. Уточняется, что подозреваемого задержали осенью 2023 года. Срок ареста должен был закончиться 15 января 2024 года. Ранее стало известно, что 5 октября в собственном баре застрелили Александра Лукова. Его знакомые считают, что убийство было заказным. Первым подозреваемым стал бывший деловой партнер Руслан Шардаков.

Свердловский районный суд города Перми продлил арест подозреваемому в убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова. Он будет находиться под стражей еще три месяца. «Арест продлен до 5 апреля», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на Свердловский районный суд. Уточняется, что подозреваемого задержали осенью 2023 года. Срок ареста должен был закончиться 15 января 2024 года. Ранее стало известно, что 5 октября в собственном баре застрелили Александра Лукова. Его знакомые считают, что убийство было заказным. Первым подозреваемым стал бывший деловой партнер Руслан Шардаков.