14 января 2024
13 января 2024

Подозреваемому в убийстве пермского бизнесмена Лукова продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
В убийстве подозревают бывшего партнера Лукова Фото:

Свердловский районный суд города Перми продлил арест подозреваемому в убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова. Он будет находиться под стражей еще три месяца.

«Арест продлен до 5 апреля», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на Свердловский районный суд. Уточняется, что подозреваемого задержали осенью 2023 года. Срок ареста должен был закончиться 15 января 2024 года.

Ранее стало известно, что 5 октября в собственном баре застрелили Александра Лукова. Его знакомые считают, что убийство было заказным. Первым подозреваемым стал бывший деловой партнер Руслан Шардаков.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский районный суд города Перми продлил арест подозреваемому в убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова. Он будет находиться под стражей еще три месяца. «Арест продлен до 5 апреля», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на Свердловский районный суд. Уточняется, что подозреваемого задержали осенью 2023 года. Срок ареста должен был закончиться 15 января 2024 года. Ранее стало известно, что 5 октября в собственном баре застрелили Александра Лукова. Его знакомые считают, что убийство было заказным. Первым подозреваемым стал бывший деловой партнер Руслан Шардаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...