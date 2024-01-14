Подозреваемому в убийстве пермского бизнесмена Лукова продлили арест

В убийстве подозревают бывшего партнера Лукова
Свердловский районный суд города Перми продлил арест подозреваемому в убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова. Он будет находиться под стражей еще три месяца.
«Арест продлен до 5 апреля», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на Свердловский районный суд. Уточняется, что подозреваемого задержали осенью 2023 года. Срок ареста должен был закончиться 15 января 2024 года.
Ранее стало известно, что 5 октября в собственном баре застрелили Александра Лукова. Его знакомые считают, что убийство было заказным. Первым подозреваемым стал бывший деловой партнер Руслан Шардаков.
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