В деле об убийстве пермского бизнесмена Лукова появился первый подозреваемый

По делу об убийстве пермского бизнесмена Лукова задержан его деловой партнер

11 декабря 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Подозреваемый водворен в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU В уголовном деле об убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова появился первый подозреваемый. По данным СМИ, им является бывший деловой партнер убитого Руслан Шардаков. Сейчас мужчина находится под стражей. «В деле [об убийстве предпринимателя Александра Лукова] появился подозреваемый — его бывший деловой партнер Руслан Шардаков. 16 ноября Шардакову избрали меру пресечения и на время следственных действий назначили арест в СИЗО до 15 января», — рассказали 59.RU в Свердловском районном суде Перми. Луков был застрелен 5 октября в баре на Первомайской, которым владел. По данным 59.RU, предприниматель часто использовал его как офис — приезжал в заведение по вечерам и встречался с деловыми партнерами. Знакомые погибшего уверены, что убийств было заказным. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

В уголовном деле об убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова появился первый подозреваемый. По данным СМИ, им является бывший деловой партнер убитого Руслан Шардаков. Сейчас мужчина находится под стражей. «В деле [об убийстве предпринимателя Александра Лукова] появился подозреваемый — его бывший деловой партнер Руслан Шардаков. 16 ноября Шардакову избрали меру пресечения и на время следственных действий назначили арест в СИЗО до 15 января», — рассказали 59.RU в Свердловском районном суде Перми. Луков был застрелен 5 октября в баре на Первомайской, которым владел. По данным 59.RU, предприниматель часто использовал его как офис — приезжал в заведение по вечерам и встречался с деловыми партнерами. Знакомые погибшего уверены, что убийств было заказным. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.