Bloomberg: США ждут перехода Киева к обороне

16 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

США призывают Украину перейти в оборону, пишет Bloomberg Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты ожидают, что Киев изменит свою стратегию в украинском конфликте и перейдет к оборонительной тактике. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с наступления на оборону», — говорится в материале. Там добавили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует передать данное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский осознает необходимость изменений, но хочет подчеркнуть, что Украина нуждается в поддержке со стороны США и Европы. Однако, по мнению автора статьи, переговоры по «формуле мира» в Давосе не приведут к значительным изменениям, так как Россия и Китай не участвуют в них. Военный эксперт Борис Джерелиевский сообщил, что Украина планирует использовать концепцию «городов-крепостей» ранее использованную нацистами, чтобы сдерживать наступление российских военных в зимний период. Это будет способом защиты для украинских сил.

Соединенные Штаты ожидают, что Киев изменит свою стратегию в украинском конфликте и перейдет к оборонительной тактике. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с наступления на оборону», — говорится в материале. Там добавили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует передать данное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский осознает необходимость изменений, но хочет подчеркнуть, что Украина нуждается в поддержке со стороны США и Европы. Однако, по мнению автора статьи, переговоры по «формуле мира» в Давосе не приведут к значительным изменениям, так как Россия и Китай не участвуют в них. Военный эксперт Борис Джерелиевский сообщил, что Украина планирует использовать концепцию «городов-крепостей» ранее использованную нацистами, чтобы сдерживать наступление российских военных в зимний период. Это будет способом защиты для украинских сил.