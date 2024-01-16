Bloomberg: США ждут перехода Киева к обороне

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США призывают Украину перейти в оборону, пишет Bloomberg Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты ожидают, что Киев изменит свою стратегию в украинском конфликте и перейдет к оборонительной тактике. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с наступления на оборону», — говорится в материале. Там добавили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует передать данное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский осознает необходимость изменений, но хочет подчеркнуть, что Украина нуждается в поддержке со стороны США и Европы. Однако, по мнению автора статьи, переговоры по «формуле мира» в Давосе не приведут к значительным изменениям, так как Россия и Китай не участвуют в них.

Военный эксперт Борис Джерелиевский сообщил, что Украина планирует использовать концепцию «городов-крепостей» ранее использованную нацистами, чтобы сдерживать наступление российских военных в зимний период. Это будет способом защиты для украинских сил.

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Соединенные Штаты ожидают, что Киев изменит свою стратегию в украинском конфликте и перейдет к оборонительной тактике. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с наступления на оборону», — говорится в материале. Там добавили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует передать данное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский осознает необходимость изменений, но хочет подчеркнуть, что Украина нуждается в поддержке со стороны США и Европы. Однако, по мнению автора статьи, переговоры по «формуле мира» в Давосе не приведут к значительным изменениям, так как Россия и Китай не участвуют в них. Военный эксперт Борис Джерелиевский сообщил, что Украина планирует использовать концепцию «городов-крепостей» ранее использованную нацистами, чтобы сдерживать наступление российских военных в зимний период. Это будет способом защиты для украинских сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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