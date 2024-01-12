В Кремле раскрыли, что будет после отказа США поставлять оружие ВСУ

Песков: отказ США от поставки оружия Украине не меняет цели России в зоне СВО
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле раскрыли, что будет после отказа США поставлять оружие ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия продолжит проведение военной спецоперации для достижения поставленных ранее целей. Отказ США от поставки оружия Вооруженным силам Украины отражает скорее настроение внутри американских элит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы видим, что в США продолжаются внутренние дебаты. Все больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся деньги американских налогоплательщиков, эффективно ли потрачены астрономические суммы. Ответ вполне очевиден. И многие за океаном в том числе видят этот ответ. Мы продолжаем СВО. Ее цели будут достигнуты», — сообщил Песков.

Накануне представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты прекращают поставки оружия и военной техники на Украину. Это связано с отсутствием бюджета на поддержку ВСУ.

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Россия продолжит проведение военной спецоперации для достижения поставленных ранее целей. Отказ США от поставки оружия Вооруженным силам Украины отражает скорее настроение внутри американских элит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы видим, что в США продолжаются внутренние дебаты. Все больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся деньги американских налогоплательщиков, эффективно ли потрачены астрономические суммы. Ответ вполне очевиден. И многие за океаном в том числе видят этот ответ. Мы продолжаем СВО. Ее цели будут достигнуты», — сообщил Песков. Накануне представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты прекращают поставки оружия и военной техники на Украину. Это связано с отсутствием бюджета на поддержку ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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