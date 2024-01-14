Киев признался в неспособности произвести нужное количество вооружения

Министр Украины Камышин: Киев не может покрыть потребности в вооружении

14 января 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Александр Камышин сообщил, что у Украины потребностей в вооружении больше, чем у США и Европы вместе Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не способен полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Наши объемы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100%», — заявил Камышин в эфире украинского телемарафона. По его словам, потребности Украины намного больше, чем у США и Европы вместе. Камышин подчеркнул, что тяжелее всего идет совместное производство боеприпасов. По его словам, компоненты снарядов являются дефицитной позицией в мире. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Киева нет плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Уничтожение военно-промышленных комплексов на Украине российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ухудшит ситуацию с боеприпасами, передает RT.

Киев не способен полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. «Наши объемы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100%», — заявил Камышин в эфире украинского телемарафона. По его словам, потребности Украины намного больше, чем у США и Европы вместе. Камышин подчеркнул, что тяжелее всего идет совместное производство боеприпасов. По его словам, компоненты снарядов являются дефицитной позицией в мире. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Киева нет плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Уничтожение военно-промышленных комплексов на Украине российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ухудшит ситуацию с боеприпасами, передает RT.