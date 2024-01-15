15 января 2024

Силовики ищут детей, кидавших петарды в Вечный огонь в ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Урай, вечный огонь
Дети кидали петарды и снежки в Вечный огонь Фото:

Следователи СК устанавливают личности детей, которые бросали петарды в Вечный огонь в Нефтеюганске. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Появилась информация о том, что [дети] кидали петарды [в Вечный огонь]. Их личности пока неизвестны. Следственный комитет обратил внимание на ситуацию, устанавливает обстоятельства и участников инцидента», — сообщил агентству источник.

Агентство запросило официальный комментарий в СК ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО дети кидали петарды и снежки в Вечный огонь в Нефтеюганске, а один из них пнул звезду на мемориале. Очевидцы засняли хулиганов на видео.

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Следователи СК устанавливают личности детей, которые бросали петарды в Вечный огонь в Нефтеюганске. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Появилась информация о том, что [дети] кидали петарды [в Вечный огонь]. Их личности пока неизвестны. Следственный комитет обратил внимание на ситуацию, устанавливает обстоятельства и участников инцидента», — сообщил агентству источник. Агентство запросило официальный комментарий в СК ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО дети кидали петарды и снежки в Вечный огонь в Нефтеюганске, а один из них пнул звезду на мемориале. Очевидцы засняли хулиганов на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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