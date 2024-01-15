Следователи СК устанавливают личности детей, которые бросали петарды в Вечный огонь в Нефтеюганске. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Появилась информация о том, что [дети] кидали петарды [в Вечный огонь]. Их личности пока неизвестны. Следственный комитет обратил внимание на ситуацию, устанавливает обстоятельства и участников инцидента», — сообщил агентству источник.
Агентство запросило официальный комментарий в СК ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО дети кидали петарды и снежки в Вечный огонь в Нефтеюганске, а один из них пнул звезду на мемориале. Очевидцы засняли хулиганов на видео.
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