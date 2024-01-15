В челябинской пещере нашли новый вид клещей

16 января 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Предварительно, новому виду дали общее название «клещ Валера» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Шемахинского карстового поля (пещера Сказ, Ледяная пещера) в Челябинской области открыли новую пещеру Гремучая, в которой спелеологи при проведении топосъемки обнаружили новый вид клещей. Об этом сообщили специалисты Челябинского спелеоклуба. «В пещере длиной около полукилометра нам попалась лужа, в которой плавала какая-то белая пыль. Людмила сфотографировала ее, мы увеличили снимок и поняли, что это живые существа», — цитируют слова спелеолога Елены Любавиной «Вести — Южный Урал». Эксперты из Екатеринбурга и Тюмени подтвердили, что на фото белые клещи — пещерные рагидии из отряда Prostigmata, которые ранее не были известны науке. Сейчас акарологи намерены выяснить, в каких условиях живут новые виды клещей и чем они питаются. Предварительно им дали общее название «клещ Валера».

На территории Шемахинского карстового поля (пещера Сказ, Ледяная пещера) в Челябинской области открыли новую пещеру Гремучая, в которой спелеологи при проведении топосъемки обнаружили новый вид клещей. Об этом сообщили специалисты Челябинского спелеоклуба. «В пещере длиной около полукилометра нам попалась лужа, в которой плавала какая-то белая пыль. Людмила сфотографировала ее, мы увеличили снимок и поняли, что это живые существа», — цитируют слова спелеолога Елены Любавиной «Вести — Южный Урал». Эксперты из Екатеринбурга и Тюмени подтвердили, что на фото белые клещи — пещерные рагидии из отряда Prostigmata, которые ранее не были известны науке. Сейчас акарологи намерены выяснить, в каких условиях живут новые виды клещей и чем они питаются. Предварительно им дали общее название «клещ Валера».