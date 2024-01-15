15 января 2024

В челябинской пещере нашли новый вид клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, клещ
Предварительно, новому виду дали общее название «клещ Валера» Фото:

На территории Шемахинского карстового поля (пещера Сказ, Ледяная пещера) в Челябинской области открыли новую пещеру Гремучая, в которой спелеологи при проведении топосъемки обнаружили новый вид клещей. Об этом сообщили специалисты Челябинского спелеоклуба.

«В пещере длиной около полукилометра нам попалась лужа, в которой плавала какая-то белая пыль. Людмила сфотографировала ее, мы увеличили снимок и поняли, что это живые существа», — цитируют слова спелеолога Елены Любавиной «Вести — Южный Урал».

Эксперты из Екатеринбурга и Тюмени подтвердили, что на фото белые клещи — пещерные рагидии из отряда Prostigmata, которые ранее не были известны науке. Сейчас акарологи намерены выяснить, в каких условиях живут новые виды клещей и чем они питаются. Предварительно им дали общее название «клещ Валера».

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На территории Шемахинского карстового поля (пещера Сказ, Ледяная пещера) в Челябинской области открыли новую пещеру Гремучая, в которой спелеологи при проведении топосъемки обнаружили новый вид клещей. Об этом сообщили специалисты Челябинского спелеоклуба. «В пещере длиной около полукилометра нам попалась лужа, в которой плавала какая-то белая пыль. Людмила сфотографировала ее, мы увеличили снимок и поняли, что это живые существа», — цитируют слова спелеолога Елены Любавиной «Вести — Южный Урал». Эксперты из Екатеринбурга и Тюмени подтвердили, что на фото белые клещи — пещерные рагидии из отряда Prostigmata, которые ранее не были известны науке. Сейчас акарологи намерены выяснить, в каких условиях живут новые виды клещей и чем они питаются. Предварительно им дали общее название «клещ Валера».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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