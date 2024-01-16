Теплосетевая компания отреагировала на бунт замерзающих жителей Кушвы

16 января 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

ООО «ПКП Синергия» уверяет жителей Кушвы в том, что температурный режим возвращается к нормативным значениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Теплосетевая компания ООО «ПКП Синергия», которая является поставщиком услуг для жителей замерзающей Кушвы (Свердловская область), устранила все проблемы. Речь идет об обращениях, которые были направлены в компанию. Об этом URA.RU рассказали в организации. «Отопительный период в Кушвинском городском округе проходит в штатном режиме. Несмотря на экстремально низкую температуру воздуха гораздо ниже климатической нормы (вплоть до 47 градусов мороза), „ПКП Синергия“ обеспечивает подачу теплоносителя с соблюдением установленного нормами температурного режима. С начала января 2024 года в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступило 18 обращений. Все проблемы, указанные в заявках потребителей, оперативно устранены», — заявили в компании. Технические специалисты обратили внимание на проблемы, связанные с горением газа на котельной. «Температура воздуха достигала 30 градусов мороза. Остановить работу объекта в тот период не представлялось возможным. Было принято решение отложить проведение ремонта до улучшения погодных условий, которое наступило только 15 января. Все работы выполнены в установленный срок. Температурный режим возвращается к нормативным значениям», — отметили в «ПКП Синергия». «Задолженность потребителей за поставленный коммунальный ресурс ежегодно прирастает более чем на 35 млн рублей и в настоящее время превышает 170 млн рублей. Кроме того, на температурном графике всей системы теплоснабжения негативно сказывается несанкционированный слив теплоносителя», — резюмировали в компании. В Кушве на главную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства местных жителей стали перебои с отоплением. Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что горадминистрация расторгнет контракт с «ПКП Синергия», которая не выполняет всех условий соглашения. Правительство региона взяло под контроль восстановление теплоснабжения в свердловском городе. За ситуацией будет лично следить министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Теплосетевая компания ООО «ПКП Синергия», которая является поставщиком услуг для жителей замерзающей Кушвы (Свердловская область), устранила все проблемы. Речь идет об обращениях, которые были направлены в компанию. Об этом URA.RU рассказали в организации. «Отопительный период в Кушвинском городском округе проходит в штатном режиме. Несмотря на экстремально низкую температуру воздуха гораздо ниже климатической нормы (вплоть до 47 градусов мороза), „ПКП Синергия“ обеспечивает подачу теплоносителя с соблюдением установленного нормами температурного режима. С начала января 2024 года в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступило 18 обращений. Все проблемы, указанные в заявках потребителей, оперативно устранены», — заявили в компании. Технические специалисты обратили внимание на проблемы, связанные с горением газа на котельной. «Температура воздуха достигала 30 градусов мороза. Остановить работу объекта в тот период не представлялось возможным. Было принято решение отложить проведение ремонта до улучшения погодных условий, которое наступило только 15 января. Все работы выполнены в установленный срок. Температурный режим возвращается к нормативным значениям», — отметили в «ПКП Синергия». «Задолженность потребителей за поставленный коммунальный ресурс ежегодно прирастает более чем на 35 млн рублей и в настоящее время превышает 170 млн рублей. Кроме того, на температурном графике всей системы теплоснабжения негативно сказывается несанкционированный слив теплоносителя», — резюмировали в компании. В Кушве на главную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства местных жителей стали перебои с отоплением. Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что горадминистрация расторгнет контракт с «ПКП Синергия», которая не выполняет всех условий соглашения. Правительство региона взяло под контроль восстановление теплоснабжения в свердловском городе. За ситуацией будет лично следить министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.