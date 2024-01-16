Свердловские власти отреагировали на второй за сутки бунт в Кушве

Правительство Свердловской области взяло под контроль восстановление теплоснабжения в Кушве, где недовольные жители вышли к мэрии из-за холодных батарей. За ситуацией будет лично слелить министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«15 января из-за аварии в котельной там была снижена подача тепла в ряде домов. На текущий момент работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. На нормативные показатели планируется выйти к сегодня 14:00», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул».
В Кушве на центральную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства горожан стали перебои с отоплением. Глава города Кушвы Михаил Слепухин заявил, что в ближайшее время горадминистрация расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией «ПКП Синергия», которая не выполняет всех условий концессионного соглашения.
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