Свердловские власти отреагировали на второй за сутки бунт в Кушве

Министр Смирнов взял под контроль восстановление теплоснабжения в Кушве

16 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов следит за подачей тепла в домах Кушвы Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство Свердловской области взяло под контроль восстановление теплоснабжения в Кушве, где недовольные жители вышли к мэрии из-за холодных батарей. За ситуацией будет лично слелить министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «15 января из-за аварии в котельной там была снижена подача тепла в ряде домов. На текущий момент работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. На нормативные показатели планируется выйти к сегодня 14:00», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». В Кушве на центральную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства горожан стали перебои с отоплением. Глава города Кушвы Михаил Слепухин заявил, что в ближайшее время горадминистрация расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией «ПКП Синергия», которая не выполняет всех условий концессионного соглашения.

Правительство Свердловской области взяло под контроль восстановление теплоснабжения в Кушве, где недовольные жители вышли к мэрии из-за холодных батарей. За ситуацией будет лично слелить министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «15 января из-за аварии в котельной там была снижена подача тепла в ряде домов. На текущий момент работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. На нормативные показатели планируется выйти к сегодня 14:00», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». В Кушве на центральную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства горожан стали перебои с отоплением. Глава города Кушвы Михаил Слепухин заявил, что в ближайшее время горадминистрация расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией «ПКП Синергия», которая не выполняет всех условий концессионного соглашения.