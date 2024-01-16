Свердловские власти отреагировали на второй за сутки бунт в Кушве

Министр Смирнов взял под контроль восстановление теплоснабжения в Кушве
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание правительства в Краснотурьинске, смирнов николай, портрет
Николай Смирнов следит за подачей тепла в домах Кушвы Фото:

Правительство Свердловской области взяло под контроль восстановление теплоснабжения в Кушве, где недовольные жители вышли к мэрии из-за холодных батарей. За ситуацией будет лично слелить министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«15 января из-за аварии в котельной там была снижена подача тепла в ряде домов. На текущий момент работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. На нормативные показатели планируется выйти к сегодня 14:00», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул».

В Кушве на центральную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства горожан стали перебои с отоплением. Глава города Кушвы Михаил Слепухин заявил, что в ближайшее время горадминистрация расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией «ПКП Синергия», которая не выполняет всех условий концессионного соглашения.

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Правительство Свердловской области взяло под контроль восстановление теплоснабжения в Кушве, где недовольные жители вышли к мэрии из-за холодных батарей. За ситуацией будет лично слелить министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «15 января из-за аварии в котельной там была снижена подача тепла в ряде домов. На текущий момент работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. На нормативные показатели планируется выйти к сегодня 14:00», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». В Кушве на центральную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства горожан стали перебои с отоплением. Глава города Кушвы Михаил Слепухин заявил, что в ближайшее время горадминистрация расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией «ПКП Синергия», которая не выполняет всех условий концессионного соглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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