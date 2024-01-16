16 января 2024

Бастрыкин поручил разобраться с детьми, осквернившими мемориал в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечный огонь. Памятник павшим в Великой Отечественной войне. Челябинск, вечный огонь челябинск, мемориал вечный огонь
Дети из ХМАО бросали петарды в Вечный огонь Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как дети осквернили мемориал в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СКР дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в telegram-канале. Следственные органы региона приступили к проверке по данному факту.

В Нижневартовске дети кидали петарды и снежки в Вечный огонь. Очевидцы засняли хулиганов на видео. Следственный комитет региона обратил внимание на эту ситуацию, поэтому сейчас устанавливаются личности участников инцидента.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как дети осквернили мемориал в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СКР дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в telegram-канале. Следственные органы региона приступили к проверке по данному факту. В Нижневартовске дети кидали петарды и снежки в Вечный огонь. Очевидцы засняли хулиганов на видео. Следственный комитет региона обратил внимание на эту ситуацию, поэтому сейчас устанавливаются личности участников инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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