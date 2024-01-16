Бастрыкин поручил разобраться с детьми, осквернившими мемориал в ХМАО

Дети из ХМАО бросали петарды в Вечный огонь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после того, как дети осквернили мемориал в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СКР дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в telegram-канале. Следственные органы региона приступили к проверке по данному факту.

В Нижневартовске дети кидали петарды и снежки в Вечный огонь. Очевидцы засняли хулиганов на видео. Следственный комитет региона обратил внимание на эту ситуацию, поэтому сейчас устанавливаются личности участников инцидента.