16 января 2024

Челябинцам насчитали 9,6 миллиарда рублей налоговых вычетов за 2023 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Налоговая декларация. 3-НДФЛ. Челябинск, налоги, налоговая декларация, налоговая служба, деньги, 3-ндфл, декларационная кампания
Общая сумма к возврату налога по итогам 2023 года в регионе составила около 9,6 млрд рублей Фото:

В Челябинской области сумма к возврату налога по итогам 2023 года составила около 9 млрд 600 млн рублей. Об этом сообщила главный инспектор по налогообложению физлиц области Вера Репьева.

«Основная доля плательщиков, от которых мы получаем декларации, это те, кто реализует свое право на вычеты. Общая сумма к возврату по итогам кампании 2023 года в связи с предоставлением вычетов у нас приблизилась к девяти миллиардам 600 миллионам рублей», — сообщила Репьева в эфире холдинга «Гранада».

В 2024 году декларационная кампания стартовала 17 января. Репьева акцентировала внимание на сроках предоставления документов — декларации должны быть предоставлены не позднее 2 мая, а произвести доплату налогов плательщики должны не позднее 15 июля. При этом обратиться в налоговую можно по упрощенной программе, через онлайн-кабинет и приложение.

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В Челябинской области сумма к возврату налога по итогам 2023 года составила около 9 млрд 600 млн рублей. Об этом сообщила главный инспектор по налогообложению физлиц области Вера Репьева. «Основная доля плательщиков, от которых мы получаем декларации, это те, кто реализует свое право на вычеты. Общая сумма к возврату по итогам кампании 2023 года в связи с предоставлением вычетов у нас приблизилась к девяти миллиардам 600 миллионам рублей», — сообщила Репьева в эфире холдинга «Гранада». В 2024 году декларационная кампания стартовала 17 января. Репьева акцентировала внимание на сроках предоставления документов — декларации должны быть предоставлены не позднее 2 мая, а произвести доплату налогов плательщики должны не позднее 15 июля. При этом обратиться в налоговую можно по упрощенной программе, через онлайн-кабинет и приложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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