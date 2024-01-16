Общество Выплаты и пенсии Челябинцам насчитали 9,6 миллиарда рублей налоговых вычетов за 2023 год 17 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Общая сумма к возврату налога по итогам 2023 года в регионе составила около 9,6 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сумма к возврату налога по итогам 2023 года составила около 9 млрд 600 млн рублей. Об этом сообщила главный инспектор по налогообложению физлиц области Вера Репьева. «Основная доля плательщиков, от которых мы получаем декларации, это те, кто реализует свое право на вычеты. Общая сумма к возврату по итогам кампании 2023 года в связи с предоставлением вычетов у нас приблизилась к девяти миллиардам 600 миллионам рублей», — сообщила Репьева в эфире холдинга «Гранада». В 2024 году декларационная кампания стартовала 17 января. Репьева акцентировала внимание на сроках предоставления документов — декларации должны быть предоставлены не позднее 2 мая, а произвести доплату налогов плательщики должны не позднее 15 июля. При этом обратиться в налоговую можно по упрощенной программе, через онлайн-кабинет и приложение. В Челябинской области сумма к возврату налога по итогам 2023 года составила около 9 млрд 600 млн рублей. Об этом сообщила главный инспектор по налогообложению физлиц области Вера Репьева. «Основная доля плательщиков, от которых мы получаем декларации, это те, кто реализует свое право на вычеты. Общая сумма к возврату по итогам кампании 2023 года в связи с предоставлением вычетов у нас приблизилась к девяти миллиардам 600 миллионам рублей», — сообщила Репьева в эфире холдинга «Гранада». В 2024 году декларационная кампания стартовала 17 января. Репьева акцентировала внимание на сроках предоставления документов — декларации должны быть предоставлены не позднее 2 мая, а произвести доплату налогов плательщики должны не позднее 15 июля. При этом обратиться в налоговую можно по упрощенной программе, через онлайн-кабинет и приложение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям