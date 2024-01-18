В уголовном деле депутата из ХМАО, воющего в зоне СВО, вскрылись новые эпизоды. Инсайд

В ХМАО депутат Хужулов подозревается в организации незаконных выплат матпомощи

18 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Следователи обнаружили новые эпизоды в деле депутата думы Пыть-Яха Фото: Илья Московец © URA.RU В уголовном деле депутата городской думы Пыть-Яха Супьяна Хужулова, который воевал в зоне СВО в составе полка главы Чечни Рамзана Кадырова, вскрылись новые эпизоды. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что Хужулова подозревают не только в незаконной регистрации сотрудников фирмы, но и в получения материальной помощи из бюджета, на которую они не имели права. «Силовики Пыть-Яха обнаружили новый поворот в истории о незаконной регистрации 50 сотрудников фирмы, которых Хужулов душевной прописал у себя дома. Депутата подозревают в том, что он помог своим землякам получить материальную помощь из бюджета. Кто-то сообщил следователям, что выплаты были не вполне законными», — сообщает инсайдер. В Следственном комитете информацию подтвердили. «По указанным обстоятельствам ведется проверка», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Хужулов отправился на СВО с открытым уголовным делом. Его заподозрили в фиктивной регистрации сотрудников предприятия.

В уголовном деле депутата городской думы Пыть-Яха Супьяна Хужулова, который воевал в зоне СВО в составе полка главы Чечни Рамзана Кадырова, вскрылись новые эпизоды. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что Хужулова подозревают не только в незаконной регистрации сотрудников фирмы, но и в получения материальной помощи из бюджета, на которую они не имели права. «Силовики Пыть-Яха обнаружили новый поворот в истории о незаконной регистрации 50 сотрудников фирмы, которых Хужулов душевной прописал у себя дома. Депутата подозревают в том, что он помог своим землякам получить материальную помощь из бюджета. Кто-то сообщил следователям, что выплаты были не вполне законными», — сообщает инсайдер. В Следственном комитете информацию подтвердили. «По указанным обстоятельствам ведется проверка», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Хужулов отправился на СВО с открытым уголовным делом. Его заподозрили в фиктивной регистрации сотрудников предприятия.