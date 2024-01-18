В уголовном деле депутата городской думы Пыть-Яха Супьяна Хужулова, который воевал в зоне СВО в составе полка главы Чечни Рамзана Кадырова, вскрылись новые эпизоды. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что Хужулова подозревают не только в незаконной регистрации сотрудников фирмы, но и в получения материальной помощи из бюджета, на которую они не имели права.
«Силовики Пыть-Яха обнаружили новый поворот в истории о незаконной регистрации 50 сотрудников фирмы, которых Хужулов душевной прописал у себя дома. Депутата подозревают в том, что он помог своим землякам получить материальную помощь из бюджета. Кто-то сообщил следователям, что выплаты были не вполне законными», — сообщает инсайдер.
В Следственном комитете информацию подтвердили. «По указанным обстоятельствам ведется проверка», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что депутат Хужулов отправился на СВО с открытым уголовным делом. Его заподозрили в фиктивной регистрации сотрудников предприятия.
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