В уголовном деле депутата из ХМАО, воющего в зоне СВО, вскрылись новые эпизоды. Инсайд

В ХМАО депутат Хужулов подозревается в организации незаконных выплат матпомощи
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Следователи обнаружили новые эпизоды в деле депутата думы Пыть-Яха Фото:

В уголовном деле депутата городской думы Пыть-Яха Супьяна Хужулова, который воевал в зоне СВО в составе полка главы Чечни Рамзана Кадырова, вскрылись новые эпизоды. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что Хужулова подозревают не только в незаконной регистрации сотрудников фирмы, но и в получения материальной помощи из бюджета, на которую они не имели права.

«Силовики Пыть-Яха обнаружили новый поворот в истории о незаконной регистрации 50 сотрудников фирмы, которых Хужулов душевной прописал у себя дома. Депутата подозревают в том, что он помог своим землякам получить материальную помощь из бюджета. Кто-то сообщил следователям, что выплаты были не вполне законными», — сообщает инсайдер.

В Следственном комитете информацию подтвердили. «По указанным обстоятельствам ведется проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что депутат Хужулов отправился на СВО с открытым уголовным делом. Его заподозрили в фиктивной регистрации сотрудников предприятия.

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В уголовном деле депутата городской думы Пыть-Яха Супьяна Хужулова, который воевал в зоне СВО в составе полка главы Чечни Рамзана Кадырова, вскрылись новые эпизоды. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что Хужулова подозревают не только в незаконной регистрации сотрудников фирмы, но и в получения материальной помощи из бюджета, на которую они не имели права. «Силовики Пыть-Яха обнаружили новый поворот в истории о незаконной регистрации 50 сотрудников фирмы, которых Хужулов душевной прописал у себя дома. Депутата подозревают в том, что он помог своим землякам получить материальную помощь из бюджета. Кто-то сообщил следователям, что выплаты были не вполне законными», — сообщает инсайдер. В Следственном комитете информацию подтвердили. «По указанным обстоятельствам ведется проверка», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Хужулов отправился на СВО с открытым уголовным делом. Его заподозрили в фиктивной регистрации сотрудников предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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