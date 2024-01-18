Из полиции Сургута массово увольняются начальники. Инсайд

19 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Сургутский главк оказался практически обезглавлен Фото: Анна Майорова © URA.RU Из городского управления МВД Сургута массово увольняется начальство. Источник URA.RU в силовых структурах города сообщил, что после перехода бывшего руководителя Александра Глущенко на пост заместителя начальника УМВД ХМАО его врио перевелся в Новосибирск, а замначальника по работе с личным составом и начальник следствия вышли на пенсию. «После перехода бывшего руководителя городского УМВД Александра Глущенко на повышение в округ его врио Сергей Успенский проработал на посту несколько недель и перебрался в главк Новосибирской области. Практически одновременно с этим на пенсию ушли замначальника по работе с личным составом и начальник следствия. В результате полиция Сургута оказалась практически обезглавлена», — сообщил информатор. По словам источника, в ближайшее время в округе должна пройти коллегия УМВД. «Сургутяне очень надеются, что после подведения итогов работа за 2023 год окружное начальство займется решением кадровых вопросов полиции крупнейшего города Югры», — добавил инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов укрепил астраханский клан в окружном главке. Он назначил заместителем своего земляка Александра Глущенко.

Из городского управления МВД Сургута массово увольняется начальство. Источник URA.RU в силовых структурах города сообщил, что после перехода бывшего руководителя Александра Глущенко на пост заместителя начальника УМВД ХМАО его врио перевелся в Новосибирск, а замначальника по работе с личным составом и начальник следствия вышли на пенсию. «После перехода бывшего руководителя городского УМВД Александра Глущенко на повышение в округ его врио Сергей Успенский проработал на посту несколько недель и перебрался в главк Новосибирской области. Практически одновременно с этим на пенсию ушли замначальника по работе с личным составом и начальник следствия. В результате полиция Сургута оказалась практически обезглавлена», — сообщил информатор. По словам источника, в ближайшее время в округе должна пройти коллегия УМВД. «Сургутяне очень надеются, что после подведения итогов работа за 2023 год окружное начальство займется решением кадровых вопросов полиции крупнейшего города Югры», — добавил инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов укрепил астраханский клан в окружном главке. Он назначил заместителем своего земляка Александра Глущенко.