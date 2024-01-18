18 января 2024

Из полиции Сургута массово увольняются начальники. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, погоны, полковник полиции, полковник мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Сургутский главк оказался практически обезглавлен Фото:

Из городского управления МВД Сургута массово увольняется начальство. Источник URA.RU в силовых структурах города сообщил, что после перехода бывшего руководителя Александра Глущенко на пост заместителя начальника УМВД ХМАО его врио перевелся в Новосибирск, а замначальника по работе с личным составом и начальник следствия вышли на пенсию.

«После перехода бывшего руководителя городского УМВД Александра Глущенко на повышение в округ его врио Сергей Успенский проработал на посту несколько недель и перебрался в главк Новосибирской области. Практически одновременно с этим на пенсию ушли замначальника по работе с личным составом и начальник следствия. В результате полиция Сургута оказалась практически обезглавлена», — сообщил информатор.

По словам источника, в ближайшее время в округе должна пройти коллегия УМВД. «Сургутяне очень надеются, что после подведения итогов работа за 2023 год окружное начальство займется решением кадровых вопросов полиции крупнейшего города Югры», — добавил инсайдер.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов укрепил астраханский клан в окружном главке. Он назначил заместителем своего земляка Александра Глущенко.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из городского управления МВД Сургута массово увольняется начальство. Источник URA.RU в силовых структурах города сообщил, что после перехода бывшего руководителя Александра Глущенко на пост заместителя начальника УМВД ХМАО его врио перевелся в Новосибирск, а замначальника по работе с личным составом и начальник следствия вышли на пенсию. «После перехода бывшего руководителя городского УМВД Александра Глущенко на повышение в округ его врио Сергей Успенский проработал на посту несколько недель и перебрался в главк Новосибирской области. Практически одновременно с этим на пенсию ушли замначальника по работе с личным составом и начальник следствия. В результате полиция Сургута оказалась практически обезглавлена», — сообщил информатор. По словам источника, в ближайшее время в округе должна пройти коллегия УМВД. «Сургутяне очень надеются, что после подведения итогов работа за 2023 год окружное начальство займется решением кадровых вопросов полиции крупнейшего города Югры», — добавил инсайдер. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что глава УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов укрепил астраханский клан в окружном главке. Он назначил заместителем своего земляка Александра Глущенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...