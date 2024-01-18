Гехт оценила действия взрослых после инцидента с ребенком на железной дороге под Челябинском

Челябинский замгубернатора призвала взрослых не подавать плохой пример детям

19 января 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Ирина Гехт призвала взрослых не подавать плохой пример детям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спасение школьницы, которую вытянули из-под поезда в челябинском селе, было чудом. Об этом в своем telegram-канале написала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «В селе Аргаяш одна из жительниц чудом спасла школьницу, буквально вытянув ее из-под поезда. Девочка попыталась вместе с другими ребятами пролезть между вагонами, как вдруг состав тронулся. На этот раз беды, к счастью, не случилось», — прокомментировала ситуацию Гехт. Первый заместитель губернатора Челябинской области отметила: ребенок в данной ситуации воспроизвел поведение взрослых, которые всегда торопятся и не задумываются о последствиях, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Ирина Гехт призвала жителей региона быть бдительными и прививать детям нормы безопасного поведения, в том числе в таких местах, как автомобильные и железные дороги. Она подчеркнула, что несколько минут, потраченных на ожидание у пешеходного перехода, несопоставимо мало в сравнении с человеческой жизнью. Инцидент произошел 17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш. Девочка пыталась проползти под составом и едва не угодила под начавший движение поезд. Ее успела спасти местная жительница.

Спасение школьницы, которую вытянули из-под поезда в челябинском селе, было чудом. Об этом в своем telegram-канале написала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «В селе Аргаяш одна из жительниц чудом спасла школьницу, буквально вытянув ее из-под поезда. Девочка попыталась вместе с другими ребятами пролезть между вагонами, как вдруг состав тронулся. На этот раз беды, к счастью, не случилось», — прокомментировала ситуацию Гехт. Первый заместитель губернатора Челябинской области отметила: ребенок в данной ситуации воспроизвел поведение взрослых, которые всегда торопятся и не задумываются о последствиях, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Ирина Гехт призвала жителей региона быть бдительными и прививать детям нормы безопасного поведения, в том числе в таких местах, как автомобильные и железные дороги. Она подчеркнула, что несколько минут, потраченных на ожидание у пешеходного перехода, несопоставимо мало в сравнении с человеческой жизнью. Инцидент произошел 17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш. Девочка пыталась проползти под составом и едва не угодила под начавший движение поезд. Ее успела спасти местная жительница.