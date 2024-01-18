18 января 2024

Гехт оценила действия взрослых после инцидента с ребенком на железной дороге под Челябинском

Челябинский замгубернатора призвала взрослых не подавать плохой пример детям
© Служба новостей «URA.RU»
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Русский экономический форум. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт призвала взрослых не подавать плохой пример детям Фото:

Спасение школьницы, которую вытянули из-под поезда в челябинском селе, было чудом. Об этом в своем telegram-канале написала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«В селе Аргаяш одна из жительниц чудом спасла школьницу, буквально вытянув ее из-под поезда. Девочка попыталась вместе с другими ребятами пролезть между вагонами, как вдруг состав тронулся. На этот раз беды, к счастью, не случилось», — прокомментировала ситуацию Гехт.

Первый заместитель губернатора Челябинской области отметила: ребенок в данной ситуации воспроизвел поведение взрослых, которые всегда торопятся и не задумываются о последствиях, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Ирина Гехт призвала жителей региона быть бдительными и прививать детям нормы безопасного поведения, в том числе в таких местах, как автомобильные и железные дороги. Она подчеркнула, что несколько минут, потраченных на ожидание у пешеходного перехода, несопоставимо мало в сравнении с человеческой жизнью.

Инцидент произошел 17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш. Девочка пыталась проползти под составом и едва не угодила под начавший движение поезд. Ее успела спасти местная жительница.

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Спасение школьницы, которую вытянули из-под поезда в челябинском селе, было чудом. Об этом в своем telegram-канале написала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «В селе Аргаяш одна из жительниц чудом спасла школьницу, буквально вытянув ее из-под поезда. Девочка попыталась вместе с другими ребятами пролезть между вагонами, как вдруг состав тронулся. На этот раз беды, к счастью, не случилось», — прокомментировала ситуацию Гехт. Первый заместитель губернатора Челябинской области отметила: ребенок в данной ситуации воспроизвел поведение взрослых, которые всегда торопятся и не задумываются о последствиях, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Ирина Гехт призвала жителей региона быть бдительными и прививать детям нормы безопасного поведения, в том числе в таких местах, как автомобильные и железные дороги. Она подчеркнула, что несколько минут, потраченных на ожидание у пешеходного перехода, несопоставимо мало в сравнении с человеческой жизнью. Инцидент произошел 17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш. Девочка пыталась проползти под составом и едва не угодила под начавший движение поезд. Ее успела спасти местная жительница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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