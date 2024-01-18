Полиция ХМАО накажет маму девочки, сбежавшей из дома после ссоры

19 января 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Девочка сбежала из дома после ссоры с мамой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Советского (ХМАО), чья 17-летняя дочь сбежала из дома после семейной ссоры, грозит административная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — прим. URA.RU). Сейчас мы не можем составить протокол, потому что нам нужны объяснения дочери», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе УМВД. Девочка ушла из дома 17 января. Она сбежала без верхней одежды после ссоры с мамой. В полицию мать обращаться не стала, потому что была уверена, что дочка у кого-то из знакомых. Она лишь разместила пост в соцсетях с просьбой помочь найти дочь. Этот пост увидел сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, и полиция подключилась к поискам. Личный состав ОМВД в Советском проверяет чердаки и подвалы, опрашивает знакомых подростка. «Надеемся найти ее сегодня, в течение дня», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут 17-летнюю Алину. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».

Жительнице Советского (ХМАО), чья 17-летняя дочь сбежала из дома после семейной ссоры, грозит административная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — прим. URA.RU). Сейчас мы не можем составить протокол, потому что нам нужны объяснения дочери», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе УМВД. Девочка ушла из дома 17 января. Она сбежала без верхней одежды после ссоры с мамой. В полицию мать обращаться не стала, потому что была уверена, что дочка у кого-то из знакомых. Она лишь разместила пост в соцсетях с просьбой помочь найти дочь. Этот пост увидел сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, и полиция подключилась к поискам. Личный состав ОМВД в Советском проверяет чердаки и подвалы, опрашивает знакомых подростка. «Надеемся найти ее сегодня, в течение дня», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут 17-летнюю Алину. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».