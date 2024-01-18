18 января 2024

Полиция ХМАО накажет маму девочки, сбежавшей из дома после ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, одиночество, студенты, зима, шкоольник
Девочка сбежала из дома после ссоры с мамой Фото:

Жительнице Советского (ХМАО), чья 17-летняя дочь сбежала из дома после семейной ссоры, грозит административная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — прим. URA.RU). Сейчас мы не можем составить протокол, потому что нам нужны объяснения дочери», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе УМВД.

Девочка ушла из дома 17 января. Она сбежала без верхней одежды после ссоры с мамой. В полицию мать обращаться не стала, потому что была уверена, что дочка у кого-то из знакомых. Она лишь разместила пост в соцсетях с просьбой помочь найти дочь. Этот пост увидел сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, и полиция подключилась к поискам. Личный состав ОМВД в Советском проверяет чердаки и подвалы, опрашивает знакомых подростка. «Надеемся найти ее сегодня, в течение дня», — добавили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут 17-летнюю Алину. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».

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Жительнице Советского (ХМАО), чья 17-летняя дочь сбежала из дома после семейной ссоры, грозит административная ответственность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей — прим. URA.RU). Сейчас мы не можем составить протокол, потому что нам нужны объяснения дочери», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе УМВД. Девочка ушла из дома 17 января. Она сбежала без верхней одежды после ссоры с мамой. В полицию мать обращаться не стала, потому что была уверена, что дочка у кого-то из знакомых. Она лишь разместила пост в соцсетях с просьбой помочь найти дочь. Этот пост увидел сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, и полиция подключилась к поискам. Личный состав ОМВД в Советском проверяет чердаки и подвалы, опрашивает знакомых подростка. «Надеемся найти ее сегодня, в течение дня», — добавили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут 17-летнюю Алину. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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