В Пермском крае силовики получат доступ к частным камерам видеонаблюдения

Власти обязали пермяков подключить частные камеры к госсистеме видеонаблюдения

16 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Все видеокамеры Пермского края подключат к единой системе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае все камеры наблюдения, которые установили на своих объектах, как физические, так и юридические лица, подключат к единой системе видеонаблюдения (ЕСВН). Доступ к системе имеют чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Физическим лицам, а также юридическим лицам независимо от форм собственности обеспечить подключение видеокамер, установленных на объектах (территориях), находящихся на территории Пермского края и принадлежащих им на праве собственности или ином праве, к Единой системе видеонаблюдения Пермского края», — говорится в тексте документа, опубликованном на портале правительства региона. Перечень объектов будет утверждать оперштаб, созданный в октябре 2022 года. Как ранее рассказывало URA.RU, штабы территориальной обороны президент РФ Владимир Путин поручил создать 19 октября 2022 года. На следующий день прошло первое заседание такого штаба в Пермском крае. Оперштаб в декабре 2022 года запретил в Прикамье использование беспилотников, а в мае 2023 года ввел штрафы за неисполнение своих решений. Что касается единой системы видеонаблюдения, то к ней подключены более двух тысяч камер на территории Пермского края. Доступ к ней есть у единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов (ЕДДС). Кроме этого, существует закрытый сегмент, доступ к которому есть только у правоохранительных органов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае все камеры наблюдения, которые установили на своих объектах, как физические, так и юридические лица, подключат к единой системе видеонаблюдения (ЕСВН). Доступ к системе имеют чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Физическим лицам, а также юридическим лицам независимо от форм собственности обеспечить подключение видеокамер, установленных на объектах (территориях), находящихся на территории Пермского края и принадлежащих им на праве собственности или ином праве, к Единой системе видеонаблюдения Пермского края», — говорится в тексте документа, опубликованном на портале правительства региона. Перечень объектов будет утверждать оперштаб, созданный в октябре 2022 года. Как ранее рассказывало URA.RU, штабы территориальной обороны президент РФ Владимир Путин поручил создать 19 октября 2022 года. На следующий день прошло первое заседание такого штаба в Пермском крае. Оперштаб в декабре 2022 года запретил в Прикамье использование беспилотников, а в мае 2023 года ввел штрафы за неисполнение своих решений. Что касается единой системы видеонаблюдения, то к ней подключены более двух тысяч камер на территории Пермского края. Доступ к ней есть у единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов (ЕДДС). Кроме этого, существует закрытый сегмент, доступ к которому есть только у правоохранительных органов.