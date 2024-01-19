В Челябинской области за водителями, выезжающими на встречную полосу на участках, где обгон запрещен, начали следить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Применение новых технологий направлено на сокращение количества ДТП со смертельным исходом по причине выезда на встречную полосу. Подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Комплекс мер Управление Госавтоинспекции Челябинской области проводит вместе с отделом применения и эксплуатации робототехнических комплексов и бесплотных воздушных судов ГУ МВД России по Челябинской области.
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