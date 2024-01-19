Свердловские автоинспекторы устроили рейды на пьяных водителей

20 января 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы призвали автомобилистов не подвергать опасности жизни других людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области автоинспекторы организовали проверку водителей на трезвость. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Каждые выходные в регионе проходит усиленный контроль за состоянием автомобилистов. Не исключением стали и эти дни. Призываем водителей не подвергать опасности жизни других людей. Не садитесь за руль в состоянии опьянения, дома вас ждут родные и близкие, подумайте о них», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в пьяном состоянии предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если автомобилист нарушил повторно, то штраф может дойти до 300 тысяч рублей, а также добавятся обязательные или принудительные работы либо лишение свободы до двух лет и конфискация транспорта. На январских праздниках екатеринбургские силовики проводили рейд «Стоп контроль», в ходе которого также проверяли водителей на трезвость. Проверка проходила два дня.

В Свердловской области автоинспекторы организовали проверку водителей на трезвость. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Каждые выходные в регионе проходит усиленный контроль за состоянием автомобилистов. Не исключением стали и эти дни. Призываем водителей не подвергать опасности жизни других людей. Не садитесь за руль в состоянии опьянения, дома вас ждут родные и близкие, подумайте о них», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в пьяном состоянии предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если автомобилист нарушил повторно, то штраф может дойти до 300 тысяч рублей, а также добавятся обязательные или принудительные работы либо лишение свободы до двух лет и конфискация транспорта. На январских праздниках екатеринбургские силовики проводили рейд «Стоп контроль», в ходе которого также проверяли водителей на трезвость. Проверка проходила два дня.