19 января 2024

Свердловские автоинспекторы устроили рейды на пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, полицейский, сотрудник полиции, гибдд, дпс
Автоинспекторы призвали автомобилистов не подвергать опасности жизни других людей Фото:

В Свердловской области автоинспекторы организовали проверку водителей на трезвость. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Каждые выходные в регионе проходит усиленный контроль за состоянием автомобилистов. Не исключением стали и эти дни. Призываем водителей не подвергать опасности жизни других людей. Не садитесь за руль в состоянии опьянения, дома вас ждут родные и близкие, подумайте о них», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в пьяном состоянии предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если автомобилист нарушил повторно, то штраф может дойти до 300 тысяч рублей, а также добавятся обязательные или принудительные работы либо лишение свободы до двух лет и конфискация транспорта.

На январских праздниках екатеринбургские силовики проводили рейд «Стоп контроль», в ходе которого также проверяли водителей на трезвость. Проверка проходила два дня.

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В Свердловской области автоинспекторы организовали проверку водителей на трезвость. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Каждые выходные в регионе проходит усиленный контроль за состоянием автомобилистов. Не исключением стали и эти дни. Призываем водителей не подвергать опасности жизни других людей. Не садитесь за руль в состоянии опьянения, дома вас ждут родные и близкие, подумайте о них», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в пьяном состоянии предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если автомобилист нарушил повторно, то штраф может дойти до 300 тысяч рублей, а также добавятся обязательные или принудительные работы либо лишение свободы до двух лет и конфискация транспорта. На январских праздниках екатеринбургские силовики проводили рейд «Стоп контроль», в ходе которого также проверяли водителей на трезвость. Проверка проходила два дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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