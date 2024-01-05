05 января 2024

В Екатеринбурге силовики устроили облавы на водителей

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят рейд «Стоп контроль»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД проверяют екатеринбургских водителей Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД массово останавливают автовладельцев и проверяют, соблюдают ли водители все Правила дорожного движения (ПДД). Также Госавтоинспекция проверяет водителей на предмет вождения в состоянии алкогольного опьянения. Рейд пройдет с 6 по 8 января. Об этом сообщает ГИБДД по Екатеринбургу в своем официальном telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд „Стоп контроль“, направленный на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности. Все лица, пренебрегающие ПДД будут привлечены к ответственности.

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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД массово останавливают автовладельцев и проверяют, соблюдают ли водители все Правила дорожного движения (ПДД). Также Госавтоинспекция проверяет водителей на предмет вождения в состоянии алкогольного опьянения. Рейд пройдет с 6 по 8 января. Об этом сообщает ГИБДД по Екатеринбургу в своем официальном telegram-канале. «Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд „Стоп контроль“, направленный на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности. Все лица, пренебрегающие ПДД будут привлечены к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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