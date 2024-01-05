В Екатеринбурге силовики устроили облавы на водителей

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД массово останавливают автовладельцев и проверяют, соблюдают ли водители все Правила дорожного движения (ПДД). Также Госавтоинспекция проверяет водителей на предмет вождения в состоянии алкогольного опьянения. Рейд пройдет с 6 по 8 января. Об этом сообщает ГИБДД по Екатеринбургу в своем официальном telegram-канале.
«Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд „Стоп контроль“, направленный на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — говорится в сообщении ведомства.
Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности. Все лица, пренебрегающие ПДД будут привлечены к ответственности.
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