Общество В Екатеринбурге силовики устроили облавы на водителей В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят рейд «Стоп контроль» 06 января 2024 в 12:21 Размер текста - 17 + Сотрудники ГИБДД проверяют екатеринбургских водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД массово останавливают автовладельцев и проверяют, соблюдают ли водители все Правила дорожного движения (ПДД). Также Госавтоинспекция проверяет водителей на предмет вождения в состоянии алкогольного опьянения. Рейд пройдет с 6 по 8 января. Об этом сообщает ГИБДД по Екатеринбургу в своем официальном telegram-канале. «Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд „Стоп контроль“, направленный на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности. Все лица, пренебрегающие ПДД будут привлечены к ответственности. В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД массово останавливают автовладельцев и проверяют, соблюдают ли водители все Правила дорожного движения (ПДД). Также Госавтоинспекция проверяет водителей на предмет вождения в состоянии алкогольного опьянения. Рейд пройдет с 6 по 8 января. Об этом сообщает ГИБДД по Екатеринбургу в своем официальном telegram-канале. «Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд „Стоп контроль“, направленный на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности. Все лица, пренебрегающие ПДД будут привлечены к ответственности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям