Хоккеисты «Югры» вручили подарки добровольцам, ухаживающим за ранеными бойцами

21 января 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

В день матча чемпионата ВХЛ спортсмены побывали в гостях у добровольцев Фото: Александр Елизаров © URA.RU Хоккеисты клуба «Югра» решили отблагодарить добровольцев, заботящихся о раненых бойцах СВО. Спортсмены съездили в госпиталь Ростова, чтобы подарить ребятам клюшку с автографами и пригласить на свою игру. «В день матча чемпионата ВХЛ Аркадий Аксенов и Федор Беляков побывали в гостях у наших добровольцев, которые помогают врачам и ухаживают за ранеными. Спортсмены пригласили ребят на игру, подарили клюшку с автографами и поучаствовали в сборе для наборов #ЮграСолдату», — написали в telegram-канале Гумкорпуса. Федор Беляков лично поблагодарил добровольцев, сказав, что они делают очень многое для раненных бойцов. «Эти люди делают очень важное дело, каждый из них. Нам было приятно поговорить, познакомиться. Делать добро — это здорово». Следж-хоккеисты клуба «Югра» решили посвятить военному предстоящие матчи первого этапа чемпионата России. Раненный боец из Кондинского района находится в санатории.

Хоккеисты клуба «Югра» решили отблагодарить добровольцев, заботящихся о раненых бойцах СВО. Спортсмены съездили в госпиталь Ростова, чтобы подарить ребятам клюшку с автографами и пригласить на свою игру. «В день матча чемпионата ВХЛ Аркадий Аксенов и Федор Беляков побывали в гостях у наших добровольцев, которые помогают врачам и ухаживают за ранеными. Спортсмены пригласили ребят на игру, подарили клюшку с автографами и поучаствовали в сборе для наборов #ЮграСолдату», — написали в telegram-канале Гумкорпуса. Федор Беляков лично поблагодарил добровольцев, сказав, что они делают очень многое для раненных бойцов. «Эти люди делают очень важное дело, каждый из них. Нам было приятно поговорить, познакомиться. Делать добро — это здорово». Следж-хоккеисты клуба «Югра» решили посвятить военному предстоящие матчи первого этапа чемпионата России. Раненный боец из Кондинского района находится в санатории.