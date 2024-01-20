Причина отмены рейса неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс SM-908 авиакомпании Air Cairo в Хургаду (Египет). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна B-777 из Екатеринбурга запланирован 21 января в 00:05. Посадка рейса SM-908 в Хургаде должна была состояться в 03:15 по местному времени. Статус рейса: отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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