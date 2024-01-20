20 января 2024

В Екатеринбурге отменили авиарейс в Египет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, задержка рейса, airbus a321 neo, airbus a321neo, телескопический трап
Причина отмены рейса неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс SM-908 авиакомпании Air Cairo в Хургаду (Египет). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна B-777 из Екатеринбурга запланирован 21 января в 00:05. Посадка рейса SM-908 в Хургаде должна была состояться в 03:15 по местному времени. Статус рейса: отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс SM-908 авиакомпании Air Cairo в Хургаду (Египет). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна B-777 из Екатеринбурга запланирован 21 января в 00:05. Посадка рейса SM-908 в Хургаде должна была состояться в 03:15 по местному времени. Статус рейса: отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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