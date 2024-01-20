Рыбак из ХМАО сделал романтичное фото для жены, выложив ее имя рыбой
Рыбак из ХМАО решил удивить возлюбленную и выложил ее имя уловом. Пара находится в браке 15 лет, сообщает группа «Наш Юганск» «ВКонтакте».
«Мужчина поделился фотографией с рыбалки. После 15 лет брака, все еще есть место для романтики», — написано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Ханты-Мансийска (ХМАО) достал голыми руками из проруби огромную щуку. Его напарник сказал, что мужчину так поблагодарила Ладога.
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