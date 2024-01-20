20 января 2024
19 января 2024

Рыбак из ХМАО выложил имя возлюбленной уловом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыбак из ХМАО сделал романтичное фото для жены, выложив ее имя рыбой Фото:

Рыбак из ХМАО решил удивить возлюбленную и выложил ее имя уловом. Пара находится в браке 15 лет, сообщает группа «Наш Юганск» «ВКонтакте».

«Мужчина поделился фотографией с рыбалки. После 15 лет брака, все еще есть место для романтики», — написано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Ханты-Мансийска (ХМАО) достал голыми руками из проруби огромную щуку. Его напарник сказал, что мужчину так поблагодарила Ладога.

Фото:

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Рыбак из ХМАО решил удивить возлюбленную и выложил ее имя уловом. Пара находится в браке 15 лет, сообщает группа «Наш Юганск» «ВКонтакте». «Мужчина поделился фотографией с рыбалки. После 15 лет брака, все еще есть место для романтики», — написано в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Ханты-Мансийска (ХМАО) достал голыми руками из проруби огромную щуку. Его напарник сказал, что мужчину так поблагодарила Ладога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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