Рыбак из ХМАО голыми руками достал огромную щуку. Видео

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Гигантская щука, щука
В проруби Ладоги рыбак из ХМАО выловил голыми руками огромную щуку Фото:

Рыбак из Ханты-Мансийска (ХМАО) достал голыми руками из проруби огромную щуку. Соответствующее видео опубликовано в группе «Ханты-Мансийск» ВКонтакте.

«Да ладно! Вот, Ладога тебя поблагодарила», — восклицает автор видео, на котором рыбак по имени Сергей достает огромную щуку голыми руками из проруби.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО похвастался большим уловом в новом году. С расставленных жерлиц рыбак снял шесть крупных щук.

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Рыбак из Ханты-Мансийска (ХМАО) достал голыми руками из проруби огромную щуку. Соответствующее видео опубликовано в группе «Ханты-Мансийск» ВКонтакте. «Да ладно! Вот, Ладога тебя поблагодарила», — восклицает автор видео, на котором рыбак по имени Сергей достает огромную щуку голыми руками из проруби. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО похвастался большим уловом в новом году. С расставленных жерлиц рыбак снял шесть крупных щук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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