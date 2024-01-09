В проруби Ладоги рыбак из ХМАО выловил голыми руками огромную щуку
Рыбак из Ханты-Мансийска (ХМАО) достал голыми руками из проруби огромную щуку. Соответствующее видео опубликовано в группе «Ханты-Мансийск» ВКонтакте.
«Да ладно! Вот, Ладога тебя поблагодарила», — восклицает автор видео, на котором рыбак по имени Сергей достает огромную щуку голыми руками из проруби.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО похвастался большим уловом в новом году. С расставленных жерлиц рыбак снял шесть крупных щук.
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