21 января 2024
20 января 2024

В пермском селе Барда ограбили банкомат. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, банкомат, экономика, финансы, деньги, пачка денег, купюры, получка, банковский перевод, платеж, банковский терминал, взнос, купюроприемник
Преступник пробрался к банкомату ночью и ограбил его Фото:

В селе Барда неизвестный пробрался в магазин «Пятерочка» и ограбил стоящий там банкомат. Видеозапись ограбления местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В Барде банкомат ограбили», — написал автор поста. На кадрах видно, как грабитель несколько раз подходит к банкомату и убегает обратно. Для того, чтобы достать деньги из банкомата, преступник использовал инструменты.

Фотографию вскрытого банкомата опубликовали местные жители в сообществе «ЧП Пермь Новости» в соцсети «ВКонтакте». Когда именно произошло ограбление не уточняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Так выглядит банкомат после ограбления
Так выглядит банкомат после ограбления
Фото:

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В селе Барда неизвестный пробрался в магазин «Пятерочка» и ограбил стоящий там банкомат. Видеозапись ограбления местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» в соцсети «ВКонтакте». «В Барде банкомат ограбили», — написал автор поста. На кадрах видно, как грабитель несколько раз подходит к банкомату и убегает обратно. Для того, чтобы достать деньги из банкомата, преступник использовал инструменты. Фотографию вскрытого банкомата опубликовали местные жители в сообществе «ЧП Пермь Новости» в соцсети «ВКонтакте». Когда именно произошло ограбление не уточняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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