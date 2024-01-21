В селе Барда неизвестный пробрался в магазин «Пятерочка» и ограбил стоящий там банкомат. Видеозапись ограбления местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» в соцсети «ВКонтакте».
«В Барде банкомат ограбили», — написал автор поста. На кадрах видно, как грабитель несколько раз подходит к банкомату и убегает обратно. Для того, чтобы достать деньги из банкомата, преступник использовал инструменты.
Фотографию вскрытого банкомата опубликовали местные жители в сообществе «ЧП Пермь Новости» в соцсети «ВКонтакте». Когда именно произошло ограбление не уточняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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