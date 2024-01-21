В пермском селе Барда ограбили банкомат. Фото, видео

22 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Преступник пробрался к банкомату ночью и ограбил его Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Барда неизвестный пробрался в магазин «Пятерочка» и ограбил стоящий там банкомат. Видеозапись ограбления местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» в соцсети «ВКонтакте». «В Барде банкомат ограбили», — написал автор поста. На кадрах видно, как грабитель несколько раз подходит к банкомату и убегает обратно. Для того, чтобы достать деньги из банкомата, преступник использовал инструменты. Фотографию вскрытого банкомата опубликовали местные жители в сообществе «ЧП Пермь Новости» в соцсети «ВКонтакте». Когда именно произошло ограбление не уточняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Так выглядит банкомат после ограбления Фото: сообщество «ЧП Пермь новости» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-211378348_18006

В селе Барда неизвестный пробрался в магазин «Пятерочка» и ограбил стоящий там банкомат. Видеозапись ограбления местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости» в соцсети «ВКонтакте». «В Барде банкомат ограбили», — написал автор поста. На кадрах видно, как грабитель несколько раз подходит к банкомату и убегает обратно. Для того, чтобы достать деньги из банкомата, преступник использовал инструменты. Фотографию вскрытого банкомата опубликовали местные жители в сообществе «ЧП Пермь Новости» в соцсети «ВКонтакте». Когда именно произошло ограбление не уточняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.