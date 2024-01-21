Пермякам вернут деньги за невозвратные билеты из-за отмененных рейсов

22 января 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

На вылет и прилет отменены четыре рейса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермякам, рейсы которых были отменены, вернут деньги за билеты. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании «ЮВТ АЭРО», которая должна была выполнять полеты. Это коснется и невозвратных билетов. «Решение об отмене рейсов было принято еще 21 января. Всем пассажирам вернут деньги за билеты. Даже, если билеты были невозвратные», — рассказали в справочной «ЮВТ АЭРО». Для того, чтобы пермякам вернули деньги, им нужно оформить возврат через сайт. Также можно обратиться в справочную службу авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском аэропорту на вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Казань и Нижний Новгород.

Пермякам, рейсы которых были отменены, вернут деньги за билеты. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании «ЮВТ АЭРО», которая должна была выполнять полеты. Это коснется и невозвратных билетов. «Решение об отмене рейсов было принято еще 21 января. Всем пассажирам вернут деньги за билеты. Даже, если билеты были невозвратные», — рассказали в справочной «ЮВТ АЭРО». Для того, чтобы пермякам вернули деньги, им нужно оформить возврат через сайт. Также можно обратиться в справочную службу авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском аэропорту на вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Казань и Нижний Новгород.