21 января 2024

Пермякам вернут деньги за невозвратные билеты из-за отмененных рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
На вылет и прилет отменены четыре рейса Фото:

Пермякам, рейсы которых были отменены, вернут деньги за билеты. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании «ЮВТ АЭРО», которая должна была выполнять полеты. Это коснется и невозвратных билетов.

«Решение об отмене рейсов было принято еще 21 января. Всем пассажирам вернут деньги за билеты. Даже, если билеты были невозвратные», — рассказали в справочной «ЮВТ АЭРО».

Для того, чтобы пермякам вернули деньги, им нужно оформить возврат через сайт. Также можно обратиться в справочную службу авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском аэропорту на вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Казань и Нижний Новгород.

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Пермякам, рейсы которых были отменены, вернут деньги за билеты. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании «ЮВТ АЭРО», которая должна была выполнять полеты. Это коснется и невозвратных билетов. «Решение об отмене рейсов было принято еще 21 января. Всем пассажирам вернут деньги за билеты. Даже, если билеты были невозвратные», — рассказали в справочной «ЮВТ АЭРО». Для того, чтобы пермякам вернули деньги, им нужно оформить возврат через сайт. Также можно обратиться в справочную службу авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском аэропорту на вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Казань и Нижний Новгород.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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