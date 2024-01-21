Комиссия ПДН не получала жалоб на родителей умершей девочки из Первоуральска. Видео

22 января 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Соседи жаловались на родителей, но информация до ПДН не доходила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Комиссия по делам несовершеннолетних уверяет, что никаких жалоб от соседей по поводу семьи, где в своей кроватке умерла девочка, не получала. Об этом URA.RU рассказал председатель территориальной комиссии Первоуральска Сергей Шанцев. «Семья на учете не состояла. Я не знаю, куда жаловались соседи, но в территориальную комиссию никто не обращался. Были ли жалобы в субъекты профилактики — органы опеки или полицию — выясним», — пояснил Шанцев. Он предположил, что жалобы жильцов к ним просто не перенаправляли. Ранее соседи родителей из Первоуральска, у которых задохнулся в своей кроватке младенец, обвинили органы опеки в бездействии. По их словам, обращения остались без какой-либо реакции. По одной из версий, малышка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

Комиссия по делам несовершеннолетних уверяет, что никаких жалоб от соседей по поводу семьи, где в своей кроватке умерла девочка, не получала. Об этом URA.RU рассказал председатель территориальной комиссии Первоуральска Сергей Шанцев. «Семья на учете не состояла. Я не знаю, куда жаловались соседи, но в территориальную комиссию никто не обращался. Были ли жалобы в субъекты профилактики — органы опеки или полицию — выясним», — пояснил Шанцев. Он предположил, что жалобы жильцов к ним просто не перенаправляли. Ранее соседи родителей из Первоуральска, у которых задохнулся в своей кроватке младенец, обвинили органы опеки в бездействии. По их словам, обращения остались без какой-либо реакции. По одной из версий, малышка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.