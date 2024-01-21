21 января 2024

Комиссия ПДН не получала жалоб на родителей умершей девочки из Первоуральска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соседи жаловались на родителей, но информация до ПДН не доходила
Соседи жаловались на родителей, но информация до ПДН не доходила Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Комиссия по делам несовершеннолетних уверяет, что никаких жалоб от соседей по поводу семьи, где в своей кроватке умерла девочка, не получала. Об этом URA.RU рассказал председатель территориальной комиссии Первоуральска Сергей Шанцев.

«Семья на учете не состояла. Я не знаю, куда жаловались соседи, но в территориальную комиссию никто не обращался. Были ли жалобы в субъекты профилактики — органы опеки или полицию — выясним», — пояснил Шанцев. Он предположил, что жалобы жильцов к ним просто не перенаправляли.

Ранее соседи родителей из Первоуральска, у которых задохнулся в своей кроватке младенец, обвинили органы опеки в бездействии. По их словам, обращения остались без какой-либо реакции. По одной из версий, малышка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Комиссия по делам несовершеннолетних уверяет, что никаких жалоб от соседей по поводу семьи, где в своей кроватке умерла девочка, не получала. Об этом URA.RU рассказал председатель территориальной комиссии Первоуральска Сергей Шанцев. «Семья на учете не состояла. Я не знаю, куда жаловались соседи, но в территориальную комиссию никто не обращался. Были ли жалобы в субъекты профилактики — органы опеки или полицию — выясним», — пояснил Шанцев. Он предположил, что жалобы жильцов к ним просто не перенаправляли. Ранее соседи родителей из Первоуральска, у которых задохнулся в своей кроватке младенец, обвинили органы опеки в бездействии. По их словам, обращения остались без какой-либо реакции. По одной из версий, малышка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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