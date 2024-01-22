В Екатеринбурге начали ломать ледовый городок за 24 млн рублей. Фото

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Демонтаж ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, демонтаж, лед, площадь 1905 года, снос, кирка, рабочий с киркой
Ледовый городок в этом году был посвящен поэту Александру Пушкину Фото:

На главной площади Екатеринбурга приступили к разбору ледового городка за 24,2 млн рублей. В этом году он простоял чуть дольше запланированного: вместо двух недель — три. Свидетелем разбора конструкций стало URA.RU.

В 2024 году ледовому городку пришлось нелегко. Лед, из которого создавали горки и скульптуры, становился то хрупким от аномальных морозов, то таял при плюсовых температурах. Несмотря на это, площадку все же открыли 29 декабря, из-за холодов она была доступна аж до 21 января.

В прошедшие выходные на площади прошли состязания по скалолазанию, а также 39 художников разрисовали поверхности граффити. Сейчас строители начали постепенно разбирать стенки и аттракционы. После этого площадь 1905 года снова превратиться в автостоянку.

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На главной площади Екатеринбурга приступили к разбору ледового городка за 24,2 млн рублей. В этом году он простоял чуть дольше запланированного: вместо двух недель — три. Свидетелем разбора конструкций стало URA.RU. В 2024 году ледовому городку пришлось нелегко. Лед, из которого создавали горки и скульптуры, становился то хрупким от аномальных морозов, то таял при плюсовых температурах. Несмотря на это, площадку все же открыли 29 декабря, из-за холодов она была доступна аж до 21 января. В прошедшие выходные на площади прошли состязания по скалолазанию, а также 39 художников разрисовали поверхности граффити. Сейчас строители начали постепенно разбирать стенки и аттракционы. После этого площадь 1905 года снова превратиться в автостоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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