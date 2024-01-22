В Санкт-Петербурге у китайского автомобиля Chery Tiggo отвалилась задняя ось с колесами. Об этом пишет «Фонтанка.ру».
«Автомобиль Chery Tiggo <…> около часу ночи двигался по Лесному проспекту по трамвайным рельсам и попытался обогнать автомобиль BMW. У дома №7 машину занесло, ее задняя часть выехала на полосу встречного движения и ударила Mercedes. В момент удара Chery Tiggo разворачивает вправо, и задняя ось летит со встречки во двор, а машина скользит с искрами», — пишет издание. Обстоятельства ДТП уточняются.
Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что больше всего нераспроданных автомобилей на российских складах наблюдается у китайского бренда Chery. Есть бренды, у которых автомобилей на складах в РФ хватит примерно на три месяца. Создание такого автомобильного стока объясняется планами высоких продаж в 2024 году, объясняет эксперт, пишет «Национальная служба новостей».
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