22 января 2024

Китайский автомобиль на ходу потерял заднюю ось в Петербурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скользила по встрече с искрами Фото:

В Санкт-Петербурге у китайского автомобиля Chery Tiggo отвалилась задняя ось с колесами. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

«Автомобиль Chery Tiggo <…> около часу ночи двигался по Лесному проспекту по трамвайным рельсам и попытался обогнать автомобиль BMW. У дома №7 машину занесло, ее задняя часть выехала на полосу встречного движения и ударила Mercedes. В момент удара Chery Tiggo разворачивает вправо, и задняя ось летит со встречки во двор, а машина скользит с искрами», — пишет издание. Обстоятельства ДТП уточняются.

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что больше всего нераспроданных автомобилей на российских складах наблюдается у китайского бренда Chery. Есть бренды, у которых автомобилей на складах в РФ хватит примерно на три месяца. Создание такого автомобильного стока объясняется планами высоких продаж в 2024 году, объясняет эксперт, пишет «Национальная служба новостей».

У китайского автомобиля в Питере отвалилась задняя ось
У китайского автомобиля в Питере отвалилась задняя ось

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В Санкт-Петербурге у китайского автомобиля Chery Tiggo отвалилась задняя ось с колесами. Об этом пишет «Фонтанка.ру». «Автомобиль Chery Tiggo <…> около часу ночи двигался по Лесному проспекту по трамвайным рельсам и попытался обогнать автомобиль BMW. У дома №7 машину занесло, ее задняя часть выехала на полосу встречного движения и ударила Mercedes. В момент удара Chery Tiggo разворачивает вправо, и задняя ось летит со встречки во двор, а машина скользит с искрами», — пишет издание. Обстоятельства ДТП уточняются. Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что больше всего нераспроданных автомобилей на российских складах наблюдается у китайского бренда Chery. Есть бренды, у которых автомобилей на складах в РФ хватит примерно на три месяца. Создание такого автомобильного стока объясняется планами высоких продаж в 2024 году, объясняет эксперт, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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