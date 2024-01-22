Мэр Челябинска Котова встретилась с бойцом СВО. Фото

23 января 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Котова пообщалась с военнослужащим, который приехал в отпуск из зоны СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Челябинска Наталья Котова 23 января встретилась со старшим лейтенантом Никитой Егоровым, который служит по контракту в зоне СВО. Об этом она написала в своих социальных сетях. «Встретилась с участником СВО Егоровым. Было очень приятно пообщаться с настоящим патриотом! Старший лейтенант с честью служит по контракту в зоне СВО. Домой в Челябинск приехал в отпуск, где его ждет любимая жена», — написала Котова в своем telegram-канале. Боец в 12 лет поступил в кадетский корпус. Свое обучение он продолжил в высшем военном училище. Военнослужащий рассказал о своих сослуживцах. Помимо прочего, мэр Котова и лейтенант Егоров обсудили мобилизованных и добровольцев. Наталья Котова и старший лейтенант Никита Егоров обсудили сослуживцев Фото: telegram-канал Натальи Котовой, https://t.me/natalyakotova74official

Глава Челябинска Наталья Котова 23 января встретилась со старшим лейтенантом Никитой Егоровым, который служит по контракту в зоне СВО. Об этом она написала в своих социальных сетях. «Встретилась с участником СВО Егоровым. Было очень приятно пообщаться с настоящим патриотом! Старший лейтенант с честью служит по контракту в зоне СВО. Домой в Челябинск приехал в отпуск, где его ждет любимая жена», — написала Котова в своем telegram-канале. Боец в 12 лет поступил в кадетский корпус. Свое обучение он продолжил в высшем военном училище. Военнослужащий рассказал о своих сослуживцах. Помимо прочего, мэр Котова и лейтенант Егоров обсудили мобилизованных и добровольцев.