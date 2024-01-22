22 января 2024

Мэр Челябинска Котова встретилась с бойцом СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Котова пообщалась с военнослужащим, который приехал в отпуск из зоны СВО Фото:
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Глава Челябинска Наталья Котова 23 января встретилась со старшим лейтенантом Никитой Егоровым, который служит по контракту в зоне СВО. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Встретилась с участником СВО Егоровым. Было очень приятно пообщаться с настоящим патриотом! Старший лейтенант с честью служит по контракту в зоне СВО. Домой в Челябинск приехал в отпуск, где его ждет любимая жена», — написала Котова в своем telegram-канале.

Боец в 12 лет поступил в кадетский корпус. Свое обучение он продолжил в высшем военном училище. Военнослужащий рассказал о своих сослуживцах. Помимо прочего, мэр Котова и лейтенант Егоров обсудили мобилизованных и добровольцев.

Наталья Котова и старший лейтенант Никита Егоров обсудили сослуживцев
Наталья Котова и старший лейтенант Никита Егоров обсудили сослуживцев
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Глава Челябинска Наталья Котова 23 января встретилась со старшим лейтенантом Никитой Егоровым, который служит по контракту в зоне СВО. Об этом она написала в своих социальных сетях. «Встретилась с участником СВО Егоровым. Было очень приятно пообщаться с настоящим патриотом! Старший лейтенант с честью служит по контракту в зоне СВО. Домой в Челябинск приехал в отпуск, где его ждет любимая жена», — написала Котова в своем telegram-канале. Боец в 12 лет поступил в кадетский корпус. Свое обучение он продолжил в высшем военном училище. Военнослужащий рассказал о своих сослуживцах. Помимо прочего, мэр Котова и лейтенант Егоров обсудили мобилизованных и добровольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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