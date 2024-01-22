Глава Челябинска Наталья Котова 23 января встретилась со старшим лейтенантом Никитой Егоровым, который служит по контракту в зоне СВО. Об этом она написала в своих социальных сетях.
«Встретилась с участником СВО Егоровым. Было очень приятно пообщаться с настоящим патриотом! Старший лейтенант с честью служит по контракту в зоне СВО. Домой в Челябинск приехал в отпуск, где его ждет любимая жена», — написала Котова в своем telegram-канале.
Боец в 12 лет поступил в кадетский корпус. Свое обучение он продолжил в высшем военном училище. Военнослужащий рассказал о своих сослуживцах. Помимо прочего, мэр Котова и лейтенант Егоров обсудили мобилизованных и добровольцев.
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