В Кремле высказались об отказе Польши от иска к России в ЕСПЧ

В Кремле высказались об отказе Польши от иска к РФ в Европейский суд

23 января 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Кремле высказались об отказе Польши от иска к России в ЕСПЧ из-за авиакатастрофы под Смоленском Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле надеются, что в истории авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, будет поставлена точка. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, «хотелось перевернуть эту страницу». «Хотелось бы, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так со временем и будет, и здравый смысл возобладает. Пока давать официальных оценок я бы не стал — нужно будет ознакомиться с официальной информацией. Наша позиция хорошо известна: мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Также хорошо известны причины этой трагической авиакатастрофы», — отметил Песков. Польша официально отказалась от иска к России в Европейский суд по правам человека по факту авиакатастрофы, которая произошла в 2010 году под Смоленском. На борту находились 96 человек. Среди них — президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Также там было практически все высшее военное руководство Польши, известные политики и общественные деятели. Рейс совершался из Варшавы. Польская делегация должна была принять участие в мероприятиях по случаю 70-летия со дня Катынской трагедии.

В Кремле надеются, что в истории авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, будет поставлена точка. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, «хотелось перевернуть эту страницу». «Хотелось бы, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так со временем и будет, и здравый смысл возобладает. Пока давать официальных оценок я бы не стал — нужно будет ознакомиться с официальной информацией. Наша позиция хорошо известна: мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Также хорошо известны причины этой трагической авиакатастрофы», — отметил Песков. Польша официально отказалась от иска к России в Европейский суд по правам человека по факту авиакатастрофы, которая произошла в 2010 году под Смоленском. На борту находились 96 человек. Среди них — президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Также там было практически все высшее военное руководство Польши, известные политики и общественные деятели. Рейс совершался из Варшавы. Польская делегация должна была принять участие в мероприятиях по случаю 70-летия со дня Катынской трагедии.