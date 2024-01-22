22 января 2024

В ХМАО ребенка парализовало после насморка

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, медицинское оборудование, микроскоп, медицина, здравоохранение, врач, больница, медик
Нейрохирурги удалили гной из черепа девочки и вернули подвижность ее конечностям Фото:

Насморк у 10-летней девочки привел к тому, что образовавшийся гной проник ребенку в мозг, от чего случилась парализация руки и ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Сургутской клинической травматологической больницы.

«Уже две недели в стационаре проходит лечение 10-летняя девочка, поступившая с гнойным образованием в полости черепа, случившемся после обычного насморка. Из-за этого у ребенка нарушилась функция движения правой руки и ноги. Чтобы удалить скопление патологического содержимого, потребовалась открытая операция», — рассказали URA.RU в больнице.

Лечение насморка, возникшего на фоне ОРЗ, девочке не помогало. Воспаление прогрессировало, ребенка поместили в стационар. Там ей прочищали пазухи, но гной успел проникнуть в мозг и глазницу: произошло парез конечностей, закрылся глаз.

Помогли маленькой пациентке нейрохирурги Олеся Якушина и Андрей Эрбан. Они удалили очаг из черепа девочки. Дальше в дело вступил офтальмолог. Сейчас ребенок идет на поправку, она снова может шевелить рукой и ногой.

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Насморк у 10-летней девочки привел к тому, что образовавшийся гной проник ребенку в мозг, от чего случилась парализация руки и ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Сургутской клинической травматологической больницы. «Уже две недели в стационаре проходит лечение 10-летняя девочка, поступившая с гнойным образованием в полости черепа, случившемся после обычного насморка. Из-за этого у ребенка нарушилась функция движения правой руки и ноги. Чтобы удалить скопление патологического содержимого, потребовалась открытая операция», — рассказали URA.RU в больнице. Лечение насморка, возникшего на фоне ОРЗ, девочке не помогало. Воспаление прогрессировало, ребенка поместили в стационар. Там ей прочищали пазухи, но гной успел проникнуть в мозг и глазницу: произошло парез конечностей, закрылся глаз. Помогли маленькой пациентке нейрохирурги Олеся Якушина и Андрей Эрбан. Они удалили очаг из черепа девочки. Дальше в дело вступил офтальмолог. Сейчас ребенок идет на поправку, она снова может шевелить рукой и ногой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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