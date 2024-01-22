В ХМАО ребенка парализовало после насморка

23 января 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Нейрохирурги удалили гной из черепа девочки и вернули подвижность ее конечностям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Насморк у 10-летней девочки привел к тому, что образовавшийся гной проник ребенку в мозг, от чего случилась парализация руки и ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Сургутской клинической травматологической больницы. «Уже две недели в стационаре проходит лечение 10-летняя девочка, поступившая с гнойным образованием в полости черепа, случившемся после обычного насморка. Из-за этого у ребенка нарушилась функция движения правой руки и ноги. Чтобы удалить скопление патологического содержимого, потребовалась открытая операция», — рассказали URA.RU в больнице. Лечение насморка, возникшего на фоне ОРЗ, девочке не помогало. Воспаление прогрессировало, ребенка поместили в стационар. Там ей прочищали пазухи, но гной успел проникнуть в мозг и глазницу: произошло парез конечностей, закрылся глаз. Помогли маленькой пациентке нейрохирурги Олеся Якушина и Андрей Эрбан. Они удалили очаг из черепа девочки. Дальше в дело вступил офтальмолог. Сейчас ребенок идет на поправку, она снова может шевелить рукой и ногой.

Насморк у 10-летней девочки привел к тому, что образовавшийся гной проник ребенку в мозг, от чего случилась парализация руки и ноги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Сургутской клинической травматологической больницы. «Уже две недели в стационаре проходит лечение 10-летняя девочка, поступившая с гнойным образованием в полости черепа, случившемся после обычного насморка. Из-за этого у ребенка нарушилась функция движения правой руки и ноги. Чтобы удалить скопление патологического содержимого, потребовалась открытая операция», — рассказали URA.RU в больнице. Лечение насморка, возникшего на фоне ОРЗ, девочке не помогало. Воспаление прогрессировало, ребенка поместили в стационар. Там ей прочищали пазухи, но гной успел проникнуть в мозг и глазницу: произошло парез конечностей, закрылся глаз. Помогли маленькой пациентке нейрохирурги Олеся Якушина и Андрей Эрбан. Они удалили очаг из черепа девочки. Дальше в дело вступил офтальмолог. Сейчас ребенок идет на поправку, она снова может шевелить рукой и ногой.